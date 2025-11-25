¡Ö»°ÅçÀèÀ¸¤Ï³äÊ¢¼«³²¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä»°ÅçÍ³µªÉ×¼«·è¤«¤é55Ç¯¡¢ÃÎ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿»°Åç¤ËÀø¤à¡Ö»à¤ÎÆ÷¤¤¡×
¡Ø²¾ÌÌ¤Î¹ðÇò¡Ù¡Ø¶â³Õ»û¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Àï¸åÆüËÜÊ¸³Ø³¦¤ÎÇòÈý¡¦»°ÅçÍ³µªÉ×¡£ÆüËÜ¤ò°¦¤·¡¢·ûË¡²þÀµ¤òÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿Í¦ÌÔ²Ì´º¤Êºî²È¤ÎºÇ´ü¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÃóÆÖÃÏ¤Ç¤Î³äÊ¢¼«»¦¤È¤¤¤¦À¨»´¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï»°ÅçÍ³µªÉ×¼«·è¤«¤é55Ç¯¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×À¸ÃÂ100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö»°ÅçÍ³µªÉ×¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤ò¸«¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦·îÊÂ¤ß¤ÊÌÑÁÛ¤ËÅ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ¤á¤ÆÈà¤Î¼«·è¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¤Î¤«¤òºÆ¹Í¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£1970Ç¯11·î25Æü¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©
½µ´©¸½Âå1970Ç¯12·î10Æü¹æ¤Î¡Ö»°ÅçÂâÄ¹½±·â·è¹Ô¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ÔÆ°µÏ¿¡×¤è¤êºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè1²ó
¡Ö¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Öº£²ó¤Î»ö·ï¤Ï½Ý¤Î²ñÂâÄ¹¤¿¤ë»°Åç¤¬·×²è¡¢Î©°Æ¡¢Ì¿Îá¤·³ØÀ¸Ä¹¡¢¿¹ÅÄÉ¬¾¡¤¬»²²è¤·¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»°Åç¤Î¼«¿Ï¤ÏÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¾å¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤ë¤â¿¹ÅÄÉ¬¾¡¤Î¼«¿Ï¤Ï¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç½Ý¤Î²ñÁ´²ñ°÷¤ª¤è¤Ó¸½²¼ÆüËÜ¤ÎÍ«¹ñ¤Î»Ö¤òÊú¤¯ÀÄÇ¯ÁØ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼«¤éÈÏ¤ò¿â¤ì¤ÆÀÄÇ¯¤Î¿´°Õµ¤¤ò¼¨¤µ¤ó¤È¤¹¤ëµ´¿À¤òÓ¤«¤·¤à¤ëÑÛÎõ¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ê½Ý¤Î²ñ¡¦¾®²ìÀµµÁ¤Ë¤¢¤Æ¤¿»°ÅçÍ³µªÉ×¤Î¡ØÌ¿Îá½ñ¡Ù¤«¤é¡Ë
¡Ú¾Ú¸À1¡¡¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Û
Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¯»°ÅçÍ³µªÉ×¤È¡ÈÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ò¼é¤í¤¦¡É¤ÈÀÀ¤¤¤¢¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤ËÈà¤ÎËµ¤Ë±Æ¤Î¤´¤È¤¯¤Ä¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Ä¤«¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ê»°Åç¡ËÀèÀ¸¤Ï³äÊ¢¼«³²¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤ª¤Ê¤¸¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é»þ´ü¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÀèÀ¸¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î15Æü¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤ÎÌë¤Î7»þÈ¾¤«¤éÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç4»þ´Ö¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤ì¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Õ¤À¤ó¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅÔ¹ç¤ò¤¤¤¤Æ¤«¤é²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â²ñ¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
ÏÃ¤ÏÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¼£°Ý¿·¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ØµÈÅÄ¾¾±¢¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤¤¤Ã¤Æ¤é¤·¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤·¤«¤â¡Ø¤Ü¤¯¤â¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò¿ïÊ¬¤È½ñ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÄ«¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Áë¤«¤é¼Í¤·¹þ¤à¤Î¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤â±§Ãè¤Î¥Û¥³¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¡£
¤³¤ó¤Ê¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤¿ÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ü¤¯¤ÏÀèÀ¸¤ÎÆÍ¤µÍ¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤¬ÆÉ¤ß¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÆüÍËÆü¡Ê22Æü¡Ë¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÀèÀ¸¤«¤éÌëÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤Ü¤¯¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é»°Åç¤µ¤ó¤Î¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òÄº¤¤¿¤¤¤È¡£
¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¤â¤Ü¤¯¤¬Áª¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÌ¤Ë¤Õ¤·¤®¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤´û¤Ë»à¤Î³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
»°ÅçÍ³µªÉ×¤Î¡Ö½Ý¤Î²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ43Ç¯10·î¡£²ñ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡È½¹¤Î¸æ½Ý¡É¡ÊËüÍÕ¡¦ËÉ¿Í¤Î²Î¡Ë¤«¤é¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Ââ°÷¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËÂÎ¸³ÆþÂâ¤·¤ÆÉð´ï¤Î»ÈÍÑ¤òÂÎÆÀ¡£
²ñ¤Î¼çµÁ¤Ï¡È¿¶¦¢Å·¹ÄÀ©»Ù»ý£Ë½ÎÏÀ§Ç§¤Î»°ËÜ¤ÎÃì¤«¤éÀ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»°Åç¤È¶¦¤Ë³äÊ¢¼«»¦¤·¤¿¿¹ÅÄÉ¬¾¡ ¡Ê25¡Ë¤Ï¸µÁáÂç¶µ°é³ØÉô³ØÀ¸¤Ç¡¢¸µÆ±Âç³Ø¹ñËÉÉôÉôÄ¹¡£Â¾¤Î»°¿Í¤Ï¸Å²ì¹ÀÌ÷ ¡Ê23¡Ë¡¢¾®²ìÀµµÁ¡Ê22¡Ë¡¢¾®ÀîÀµÍÎ¡Ê22¡Ë¡£Ââ°÷¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡È·è»àÂâ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡È»à¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò
¡Ú¾Ú¸À2¡¡Á°ÆüËÜ³ØÀ¸Æ±ÌÁ°Ñ°÷Ä¹¡¦ÁáÂçÀ¸¡Ê¼«·è¤·¤¿¿¹ÅÄ¤ÎÍ§¿Í¡Ë¡Û
¡Ö»ä¤È¿¹ÅÄ·¯¤È¤ÏÁáÂç¤Ç¹ñËÉÉô¤òÁÈ¿¥¤·¤¿Ãç´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿¹ÅÄ·¯¤ÎÀ³Ê¤Ï°ì¸À¤¤¤¨¤Ð¹ëÊüâýÍî¡£ÍýÏÀÇÉ¤È¤¤¤¦¤è¤êÆùÂÎÇÉ¡Ê¹ÔÆ°ÇÉ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡Ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Èà¤Ï¼õ¸³Ï²¿ÍÃæ¡¢¸Î²ÏÌî°ìÏº¡Ê¸µ·úÀßÁê¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢Äï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤¤¤¿¤á¡¢²¼½É¤ò¿ÀÆàÀî¸©¤Î²ÏÌîÅ¡¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶°Ü¤·¡¢Æü»²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¿´¤Ä¤¯¤³¤íÎ¾¿Æ¤È»àÊÌ¤·¡¢²ÈÄí´Ä¶¤¬Ê£»¨¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º³«¤±¤Ã¤Ô¤í¤²¤ÇÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»°Åç»á¤â¿¹ÅÄ·¯¤Î¤³¤È¤ò¡ØÅ·°áÌµË¥¤ÇÃ¸Çò¤Ê¥ä¥Ä¡Ù¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ·¯¤Ï¹ëÊü¤Ê¤¯¤»¤ËÉ½ÌÌ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡£¤³¤ÎÀ³Ê¤Ï¾®Àî¡¢¸Å²ì¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î»°·¯¤È¤â¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î²üÎ§¤È¤«¡¢ÆâÌÌ¤Î°Õ¼±¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¼«±ÒÂâ¤ÎÂÎ¸³ÆþÂâ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤é¤È°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»°·¯¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡È»à¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤½¤ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»°Åç»á¤¬º£²ó¿¹ÅÄ°Ê²¼¤³¤ì¤é»ÍÌ¾¤ÎÂâ°÷¤òÁªÂò¤·¤¿´ð½à¤â¡¢¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¤³¤ÎÀ³ÊÅª¤Ê¶¦ÄÌÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¾Ú¸À3¡¡»ö·ïÄ¾Á°¤Î¿ôÆü´Ö¡¢»¨»ï¡ØÄ¬¡Ù¤Î¼èºà¤Ç»°Åç¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Û
¡Ö¸å³Ú±à¥¸¥à¤Ç»°Åç¤µ¤ó¤¬¿¹ÅÄ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¶õ¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤³¤È¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡ØÈà¤¬½Ý¤Î²ñ³ØÀ¸Ä¹¤ÇÁáÂçÀ¸¤Î¿¹ÅÄ·¯¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¸þ¤³¤¦¤¬½ÀÆ»»°ÃÊ¤Î¸Å²ì¤À¡¢¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ø¡Ö¤¢¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤ß¤¸¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ä»°ÅçÍ³µªÉ×¼«·è¤«¤é45Ç¯¡¢»°Åç¤¬°¦¤·¤¿Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬¸ì¤ë¡Ö¼«·èÁ°¤ÎºÇ´ü¤Î¼ò¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×1970Ç¯12·î10Æü¤è¤ê
