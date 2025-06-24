²¦Ã«¾½¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù¤Î±Ñ¸ìÈÇ¡ØThe Night of Baba Yaga¡Ù¤¬¡¢¥À¥¬ー¾ÞËÝÌõÉôÌç¤ÎËÝÌõÉôÌçºÇ½ª¸õÊäºî¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£ÆüËÜ¿Í½é¼õ¾Þ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÝÌõ¼Ô¤Î¥µ¥à¡¦¥Ù¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë»öÁ°µ­¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù²¦Ã«¾½¡ß¡Ø ¥Þ¥¤¡¦¥Ö¥íー¥¯¥ó¡¦¥Þ¥ê¥³¡ÙÊ¿¸Ë¥ï¥« ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡§¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ç¡È¥·¥¹¥¿ー¥Õ¥Ã¥É¡É¤òÉÁ¤¯°ÕµÁ ¥À¥¬ー¾Þ¤È¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¼çºÅ¡ÊCWA¡Ë¤¬