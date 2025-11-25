M!LK¤¬·ëÀ®11¼þÇ¯µÇ°Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡ÉÇúÎö11»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡É´°Áö¡ª½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤âÈ¯Çä·èÄê
11·î24Æü¤Ë·ëÀ®11¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿M!LK¤¬¡¢½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë·ëÀ®11¼þÇ¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¦
³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂçÎ®¹Ô¤·ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬25²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ö¥ìー¥¯Ãæ¤Î5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦M!LK¡£ËÜÆü·ëÀ®11¼þÇ¯µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤Ï¡¢Åìµþ¡¦NHK¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø11th Anniversary Day¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢YouTube¤Ë¤Æ11»þ´Ö¤Î¡ÉÇúÎö¡ÉÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÂçÌö¿Ê¤·¤¿10¼þÇ¯¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¸å8ËçÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤À¡£
º£Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤«¤éÁá¤¯¤âMusic VideoºÆÀ¸²ó¿ô¤¬700Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯5000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢TikTok²»³Ú¥Á¥ãー¥ÈTOP50¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¡£¿·¶Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÉõÆþÆÃÅµ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥½¥íÈ×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÁ´9·ÁÂÖ¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£ËÜÆü·Þ¤¨¤¿·ëÀ®11¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÇÂ®¡Ö48»þ´Ö¸ÂÄê¡×Í½ÌóÆÃÅµ¤ä¡¢M!LK¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡ÉPREMIUM MILK¡É²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×A,B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¡¢¡ÖLove Drive¡×¤¬12·î1Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£
¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö～¥¥ß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤～Ê¸²½ÊüÁ÷ ¼õ¸³À¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡£¤Þ¤À¾ðÊó¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖLove Drive¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¡ÖLove Drive¡×
2026.02.18 ON SALE
SINGLESINGLE¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
