¡ÖÌµ»ö¤Ë¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡11·î21Æü¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤À¡£Æ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Ç¤¹¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¯ºîÉ÷¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¸ø³«Á°¤«¤é»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï16À¤µª¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñ²¦¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿Ëö¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡Ø»à¼Ô¤Î¹ñ¡Ù¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ»à¤ó¤À¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë»à¼Ô¤Î¹ñ¤Ç¡¢Àï¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¡¢¿Í¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î¿·¶ÃÏ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È²ÈÂ²¤Î²¹¤â¤ê¡É¤ò´üÂÔ¤·¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ãê¾ÝÅª¤ÊÀßÄê¤äÀâÌÀÉÔÂ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤âÂ¿¤¯¡¢´ÑµÒ¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥ÈÌò¤Î°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸ø³«¤ÎÍâÆü¤ËÅÔÆâ¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿´ÑµÒ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö3Ï¢µÙ¤Î½éÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤·¤«ÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢20¡Á30Âå¤ÎÃË½÷¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Î¡ØTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡Ù¤Ç¤ÏÌ¤½¢³Ø»ùÏ¢¤ì¸ÂÄê¤Î¾å±Ç¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäË¾¤äÉü½²¿´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÍÁ³Âç¤¤Ê²»¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤ÇÍÄ»ù¤Ë¤Ï»É·ã¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ç±é¤Î°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï·àÃæ¤Î²Î¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ©¤ÄÌ¤ëÀ¼¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°½Ð¤Î±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î²ÄÈÝ¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢°²ÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¼«ÂÎ¤ÏÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ÒÌò»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¼¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤±éµ»¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£ÈÝÄêÇÉ¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹ËÜºî¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤½¤ÎÃæ¿È¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£