¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¥®¥¬ÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£¡È±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡É¤¬¤¦¤ì¤·¤¤³Ê°ÂSIM¡Öy.u mobile¡×¤È¤Ï¡©
»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥¬¤¬¡È¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡É¡£y.u mobile¤Î¡Ö±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡×¤È¤Ï¡©
Â¿¤¯¤Î³Ê°ÂSIM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥®¥¬¤Î·«¤ê±Û¤·¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤âÍ¸ú´ü¸Â¤¬Íâ·î¤Þ¤Ç¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥®¥¬¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢y.u mobile¤Ê¤éºÇÂç100GB¤Þ¤Ç¡ÈÌµ´ü¸Â¡É¤Ç·«¤ê±Û¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥®¥¬¤Î±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·îÆâ¤Ë¥®¥¬¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÍâ·î°Ê¹ß¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤ë·î¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥®¥¬¤ò¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¡È·×²èÅª¤Ê»È¤¤Êý¡É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ê¥®¥¬ÉÔÂ¤Ç¤â°Â¿´¡£¥Çー¥¿¥Á¥ãー¥¸¤¬³Ê°Â¡ª
³°½ÐÀè¤ÇÆ°²è¤ò¸«²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Wi-Fi¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥®¥¬¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ ¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ây.u mobile¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥®¥¬¤ÎÄÉ²Ã¥Á¥ãー¥¸¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£
¡¦1GB¡§330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦10GB¤Þ¤È¤á¤Æ¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨1GB¤¢¤¿¤êÌó120±ß
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï1GB¤¢¤¿¤ê1,000±ßÁ°¸å¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢y.u mobile¤Î¥Á¥ãー¥¸ÎÁ¶â¤Ï³Ê°Â¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¥®¥¬¤â±Êµ×·«¤ê±Û¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»È¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÂ¿¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ëy.u mobile¤Ç¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡¢·î1,000±ßÂæ¤«¤é
y.u mobile¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥é¥óÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¦»¨»ïÆÉ¤ßÊüÂê¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖU-NEXT¡Ê¢¨¡Ë¡×ÉÕ¤¤â¤¢¤ê¡¢ÄÌ¿®¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î·ÀÌó¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤äÊ£»¨¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤âÌÂ¤ï¤ºÁª¤Ù¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£
¸½ºß¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¿ÞÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¡¦¥Çー¥¿SMS¤¢¤ê¡§932±ß
¡¦¥Çー¥¿SMS¤Ê¤·¡§800±ß 5GB¡ÊºÇÂç10GB¢¨1¡Ë ¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT ¡¦²»À¼¡§2,970±ß
¢¨²»À¼¤Î¤ß¥Çー¥¿¤Ê¤· 10GB¡ÊºÇÂç30GB¢¨2¡Ë ¥·¥§¥¢ U-NEXT ¡¦²»À¼¡§4,170±ß
¡¦¥Çー¥¿SMS¤¢¤ê¡§4,082±ß
¡¦¥Çー¥¿SMS¤Ê¤·¡§3,950±ß 20GB¡ÊºÇÂç50GB¢¨2¡Ë
É®¼ÔºîÀ®
¢¨1 ¡ÖºÇ⼤10GB¡×¤Ï¡¢y.u mobile¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡£
¢¨2 ¡ÖºÇ⼤30GB¡×¡ÖºÇ⼤50GB¡×¤Ï¡¢y.u mobile¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëè⽉ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë1,200±ßÊ¬¤ÎU-NEXT¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ10GB¥Á¥ãー¥¸¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡£
U-NEXTÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Ç¡¢³°½ÐÃæ¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë
³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¥·¥§¥¢ U-NEXT¥×¥é¥ó¡×¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¡Ö¥·¥§¥¢ U-NEXT¥×¥é¥ó¡×¤¬ÊØÍø¡£ ºÇÂç4¿Í¤ÇÄÌ¿®¤ÈÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤òÊ¬¤±¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¸½ºßU-NEXT¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢y.u mobile¤Ë¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢U-NEXT¤òÃ±ÂÎ¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤È·î³Û2,189±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢y.u mobile¤ÎU-NEXT¤Ä¤¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT¡×¤Ê¤é·î³Û2,970±ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢U-NEXT¤Ë¡Ü781±ß¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè·îÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëU-NEXT¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¹ØÆþ°Ê³°¤Ë¡¢¥®¥¬¤Î¥Çー¥¿¥Á¥ãー¥¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËU-NEXT¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¡Ö¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê»Üºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËËè·î·ÀÌó¥×¥é¥ó¤Î¥®¥¬¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥·¥ó¥°¥ë¡Ê5GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬5GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬5GB¡á10GB
¡ã¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT¡Ê10GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬10GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬10GB¡á20GB
¡ã¥·¥§¥¢ U-NEXT¡Ê20GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬20GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬20GB¡á40GB
Å¬ÍÑÆü¡§Ëè·î1Æü¡Ê³«ÄÌÍâ·î¤«¤é½ç¼¡ÉÕÍ¿¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～¡Ê½ªÎ»ÆüÌ¤Äê¡Ë
¢¨¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢½ªÎ»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¬ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ïy.u mobile¤Î³ºÅö¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤Î¥®¥¬ÉÔÂ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤¬ÆÉ¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡¢SNS¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Æ°²è¤¬»ß¤Þ¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¥®¥¬¤ò¸¤¯»È¤¨¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
y.u mobile¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥ÛÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Í¾¤Ã¤¿¥®¥¬¤ÏºÇÂç100GB¤Þ¤Ç±Êµ×·«¤ê±Û¤·
¡¦µÞ¤Ê¥Á¥ãー¥¸¤â³Ê°Â¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¡õÄã²Á³Ê¤Ç»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥ó
¡¦U-NEXTÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤â¥®¥¬¤â¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë
¥à¥À¤Ê¤¯¡¦¤«¤·¤³¤¯¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¡Öy.u mobile¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢y.u mobile¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼è°·Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
½ÐÅµ
y.u mobile¸ø¼°¥µ¥¤¥È
U-NEXT ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー