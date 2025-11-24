AESTURAのPOP UPが新宿に登場！冬肌を守る限定特典&ギフトをチェック

敏感肌研究40年以上の知見をもつ韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」が、11月27日(木)～12月11日(木)の期間限定で新宿・アインズ＆トルペ東口店にPOP UPをオープン。冬の特別パッケージから飛び出した“カプセルの妖精”をテーマにした可愛い世界観が広がり、人気の「アトバリア365」シリーズを中心に、AESTURAならではのうるおいバリアケアを体感できます。

冬肌に寄り添うAESTURAの世界観を体感♡

今回のPOP UPでは、「アトバリア365」シリーズをはじめ、敏感肌や乾燥肌をケアするAESTURAならではのアイテムが勢揃い。

ブランド独自の高密度セラミドカプセル*¹を配合した「アトバリア365 クリーム」は、乾燥でゆらぎがちな季節にぴったり。

会場には“カプセルの妖精”が登場する冬限定パッケージの世界観が広がり、スキンケア時間をもっと楽しませてくれます。新宿駅徒歩1分というアクセスの良さも魅力です。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*1 セラミドNP、スフィンゴ脂質、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、パルミチン酸（すべて保湿成分）

LUSHのシャワージェリー『ゾウがつなぐ道』が登場♡自然保護を支える限定品

アトバリア365 クリーム

POP UP期間中に3,000円(税込)以上を購入すると、AESTURAオリジナルアイテムと「アトバリア365 クリーム」ミニサイズ(10ml)がプレゼントされます。

フェイクレザーチャーム

クリームミニサイズ

さらに、「アトバリア365 クリームギフトセット」(3,300円税込)を購入した方には、フェイクレザーチャーム30mLとクリームミニサイズ(10ml)をセットで贈呈。

その他の商品を3,000円(税込)以上購入した場合は、シリコンキャップチャーム、フェイクレザーチェーン10mL、キルティングポーチの中から好きな1点を選べるのも嬉しいポイントです。

数量限定なので早めの来店がおすすめ♡

注目ギフトセットは限定デザインで登場

アトバリア365 クリームギフトセット

今回注目の「アトバリア365 クリームギフトセット」には、80mLのクリームと30mLのエマルジョンミニが入った冬だけの特別パッケージ。

イラストレーターiioさんとコラボした“カプセル妖精”の限定アートがあしらわれ、ギフトにもぴったりの愛らしいデザインです。

クリームはスキンケアの仕上げにパール粒大を、エマルジョンは化粧水の後に1円玉大をなじませるだけで、乾燥が深刻な季節のうるおいケアをしっかりサポート。

肌をやさしく包み込む実力派アイテムです。

冬のうるおいバリアを育てる特別な時間を♪



敏感肌や冬の乾燥に悩む方に寄り添うAESTURAのPOP UPは、スキンケアを“楽しむ時間”へと変えてくれる特別なイベント。

ここでしか手に入らないノベルティや限定デザインのギフトセットなど、見るだけでも心躍るラインナップが揃っています。

新宿駅からすぐの好立地なので、仕事帰りや週末のお出かけにもぴったり♡この冬、AESTURAのうるおいバリアケアで、健やかで揺らぎにくい肌を目指してみては。