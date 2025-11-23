¡ÒÀÖºä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ß°õ½±·â¡Ó¡Ö9Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÈï³²½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤ÈÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä6·î¤Ë±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¡×¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¡¦¼«±Ò´±¡É¤Ï°ñ¾ë¤Î¡È¸øÌ³°÷°ì²È¡É¤Î¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç16Æü¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬º¸Ê¢Éô¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸½Ìò¤ÎÎ¦¾å¼«±Ò´±¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬¡¢ÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤Ç¡Ö9Ç¯Á°¤ËÈï³²½÷À¤ÈSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤ÈÉú¤»¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ñ¾ë¸©¤Î¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤Î¡¢¸·¤·¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò²èÁü¡ÓÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤È¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼Â²È
¼Â²È¤ÏÌ¾»Î¡Ö¶µ°éÇ®¿´¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¡×
ÁÜºº1²Ý¤Ï23Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢¸½Ìò¤ÎÎ¦¾å¼«±Ò´±¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡áÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡á¤òÅìµþÃÏ¸¡¤ØÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½÷À¤Îº¸Ê¢Éô¤Ê¤É¤ò»É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï1981Ç¯12·î¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎËÌÉô¤Ë¤¢¤ë¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼Â²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤Î»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë¡£¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡ÈÂçÄÅ²È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÖÂçÄÅ¤µ¤óÂð¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤ÇÍÌ¾¤ÊÃÏ¼ç¤Ç¤¹¡£ÂçÄÅ¤µ¤óÂð¤Ë¤ÏÂçÄÅ²È¤ÎÂå¡¹¤ÎÊè¤¬8´ð¤¢¤ë¤Û¤É¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤Ç¤¹¡£ÍÛ°ìÏº¤¯¤ó¡Ê¡áÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ï¸©Ä£¤ÇÆ¯¤¡¢Êì¿Æ¤â¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Ë¤â¿ÆÂ²¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸µÌò¾ì¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µ·Ù»¡¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¶È¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
9Ç¯´Ö¤ÎÉÔÎÑ¤ÎËö¤Ë½÷À¤Îº¸Ê¢Éô¤ò»É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÂç¿Í¤·¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ë¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡Ê°é¤Ã¤¿²È¤Ï¡Ë¶µ°éÇ®¿´¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¡£¥²ー¥à¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼¡ÃË¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¥¦¥Á¤Ë¥²ー¥à¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¹¤¤¤¿¤é¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÛ°ìÏº·¯¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤À¤Ã¤Æ¡£ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÁ°¤éÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ¢¤ì¡Ù¤ÈÆÍÁ³ÅÜ¤ê¤À¤·¤Æ¡¢¼¡ÃË¤È°ì½ï¤ËÍÛ°ìÏº¤¯¤ó¤¬Èá¤·¤½¤¦¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£À®ÀÓ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«²¼¤ÎÊý¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¿Ê³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸©Î©¹â¹»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Â´¶È¸å¤Ï¤¹¤°Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤¬¼«±Ò´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
Î¦¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï2000Ç¯3·î¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ØÆþÂâ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Ïµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¡Ä
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò»ý¤Ä60Âå¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤À¤Ã¤ÆÍÌ¾¤ÊÃÏ¼ç¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¤è¡©¡¡ºÇ½é¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌ¾»ú¤¬°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ë¥åー¥¹¤Ç´é¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢É÷ËÆ¡Ê¤Õ¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÍÛ°ìÏº¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¡©¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Â©»Ò¤È¤ÏÀµÄ¾´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¶¹¤¤À¤³¦¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½÷À´Ø·¸¤ÎÏÃ¤âÁ´¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤òµó¤²¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë°õ¾Ý¤¬Çö¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¤Î¡È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ï¥Ë¥åー¥¹¤Ç¸«¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍÛ°ìÏº¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¿¦¶È¤¬Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÌ¾Á°¤¬ÂçÄÅ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡ÖÍÛ°ìÏº¤¬²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤è¤¯Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼Â²È¤Î¤Û¤¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£±ü¤µ¤ó¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢±ßËþ¤Ê²ÈÄí¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
9Ç¯´ÖÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Èµ¼Ô¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ÞÊ¹¤«¤ì¤ÆÉÔÎÑ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤«¤éÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷´Ø·¸¤¬°¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤Í¤¨¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢9Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤¿Èï³²½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯6·î¤´¤í¡¢½÷ÀÂ¦¤¬ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï¡¢¡Ö6·î°Ê¹ß¤Ë½÷À¤ÈÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÖºä¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï22Æü¤ÎÆüÃæ¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢ÁÜºº°÷¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ëÅìµþ¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¼Ö¤¬°ìÂæÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢Éã¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤¬¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸å¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤ÎÅÅ¸»¤ÏÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¤¬¸¼´Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
