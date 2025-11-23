°ÂÀÄ¶Ó¤¬½éÍ¥¾¡¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤â³Î¼Â¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¡¢21ºÐ
¡¡°ìÇ¯Ç¼¤á¤ÎÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡áËÜÌ¾¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¡á¤¬²£¹ËË¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢12¾¡3ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î½é¤ÎÀ©ÇÆ¤Ç¡¢¾ì½ê¸å¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤â³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÍ×14¾ì½ê¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤ÏÇ¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç2°Ì¤ÎÂ®¤µ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡ÈÖÉÕÊÔÀ®¤òÃ´¤¦ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¿³È½Éô¤¬Âç´Ø¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍý»ö²ñ¤ÇÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢26Æü¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÈÖÉÕ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤ÇËÜ³ä¤¬ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ï5¾ì½ê¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£