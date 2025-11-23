ÀÖÀ¾¿Î¤ÎÍèË¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¡È¾×·â¤Î±é½Ð¡É¤â¡ÄKAT-TUN¡È²ò»¶¸å¥é¥¤¥Ö¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡Ö3¤Ä¤Î¸÷·Ê¡×
¡¡2025Ç¯11·î8Æü¡£KAT-TUN¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤ò³«ºÅ¡¢»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¤ËµÚ¤Ö¤½¤Î³èÆ°¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¡¢ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÀ»¤µ¤ó¡¢¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤Î6¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆºÇ¸å¤ÏµµÍü¤µ¤ó¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬»Ä¤ê¡¢º£²ó¡¢µì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï±ÇÁü¤ä²»À¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¡ÈÅÐ¾ì¡É¡£Á¥¾å¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢51¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KAT-TUN¡£¡Êº¸¤«¤é¡Ë¾åÅÄÎµÌé¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡£2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¯゙¥ë¡¼¥Õ゚¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡Ê»öÌ³½êHP¤è¤ê¡Ë
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ä³èÆ°µÙ»ß¡Ê½¼ÅÅ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤¤â¤¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿KAT-TUN¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤ÏÆÃÂç¤ÎÊõÈ¢¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ò»¶¸å¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÉñÂæ¤ò¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿KAT-TUN¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¸½ÃÏ¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿É®¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃ¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡¢¼Â¤ËKAT-TUN¤é¤·¤¤¡È3¤Ä¤Î¸÷·Ê¡É¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
15Ç¯Á°¤ËÃ¦Âà¤·¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¤ÎÍèË¬¤Ç¤¹¡ÊÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥ÖÅöÆü¡¢¡Ö¹âÇ®¤Î¤¿¤á¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÊó¹ð¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤êÉþÌòÃæ¡Ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÆÃ¤ËµµÍü¤µ¤ó¤È¤Î¡È¿Îµµ¡É¥³¥ó¥Ó¤ÏÆüËÜÃæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó2¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂà½ê
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2010Ç¯7·î¤ËKAT-TUN¤òÎ¥¤ì¤¿ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ËÅ¾¸þ¡£Ä¹¤é¤¯Î¾¼Ô¤Î´Ö¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¸òÎ®¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¡×¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡KAT-TUNºßÀÒÃæ¤â¸ì³ØÎ±³Ø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿³èÆ°¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡ËÂà½ê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¿³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤µ¤é¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¡£
¡¡°ÊÍè¡¢Á´ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÌö¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏNetflix¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¹¥±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ÎÃ¦ÂàÅö»þ¡¢Èà¤ÎÁªÂò¤Ë¡Ö´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É10Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿º£¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¤³¦¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Îµµ¡×¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤â
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï2022Ç¯¤ËTravis Japan¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡KAT-TUN¤Î²ò»¶¸å¤ÏµµÍü¤µ¤ó¤â»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¥½¥í³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£KAT-TUN¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë3·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ÈµµÍü¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç²¹¤«¤Êå«¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤â±¢¤Ê¤¬¤é¥¨¡¼¥ë¤ò¸ò¤ï¤¹µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¤³¤½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³«±éÁ°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú²°¤òË¬¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿Æ¤·¤ß¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ï¾è¤ëÁ¥¤ò°ã¤¨¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸Á¥¤ÇÁæ¤®½Ð¤·¤¿¼Ô¤É¤¦¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤È·É°Õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¨¤Æ¡È¶ä¥Æ¡É¤òÈô¤Ð¤µ¤º¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÊõ¤Ï»³Ê¬¤±¡×¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£
¡¡ºòº£¤Ï¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ä¥·¥á¤Î¥Í¡¼¥à¥³¡¼¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¡È¶ä¥Æ¡É¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¥Æ¡¼¥×¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢ÇÛ¿®¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤Äü¤á¤òÊú¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¶ä¥Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÈô¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤Ë¸«¤È¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´º¤¨¤Æ¶ä¥Æ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×KAT-TUN¤Î°Õ¿Þ¤òÃÎ¤ê¡¢¤ª¤Î¤º¤È¶»¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¶ä¥ÆÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¹ç¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¹Ò³¤¤Ç¡Ö¶ä¥Æ¤ò¼è¤ì¤¿¿Í¡×¤È¡Ö¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢KAT-TUN¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÅù¤·¤¤¤ªÊõ¤ò¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤Ç¤â³À´Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µµÍü¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖTALK to ME¡×¤Ç¤Ï¥í¥Ó¡¼¤Ë¶ä¥Æ¡¼¥×¤Î²ó¼ýÈ¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ì¤¿¿Í¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¾ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¼çºË¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¹¡ÖMOUSE PEACE FES.2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª²Û»Ò¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¿Í¤À¤±¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³§¤½¤í¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶»¤Ë¹ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢KAT-TUN¤é¤·¤¤¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢·é¤¤¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¤³¤È¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï³èÆ°½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤Î»þ¡¢¤¤¤«¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2021Ç¯11·î1Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é26Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿V6¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢¡È¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÍýÁÛÅª¤Ë´°·ë¤¹¤ë»Ñ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÆ´¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢KAT-TUN¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖºÇ¸å¤Î¸÷·Ê¡×
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢hyphen¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó/KAT-TUN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢³¤Â±Á¥¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡¡±ã¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿³¤Â±Á¥¤ÎÈÁ¤Ï±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÇ³¤¨Íî¤Á¡¢Çú²»¤È¤È¤â¤ËÃì¤ÏÊø¤ì¡¢°¦¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢KAT-TUN¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÈà¤é¤ÎÁ¥¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¡¢KAT-TUN¤Ë¤è¤ë¼¡¤Î¹Ò³¤¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸Á¥¤Ç¿·¤¿¤ËÎ¹Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ä¡¢²¿¤«´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤º¤ë¤º¤ë¤È»×¤¤¤ò°ú¤¤º¤ë¥´¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤¤¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤â°¦¾ðË¤«¤Ê·èÊÌ¤òÈà¤é¤ÏÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÏµµÍü¤µ¤ó¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤¬º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç½ËÇÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤ª¤¿¤¬¤¤¤ò»¾¤¨¹ç¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÇÚ¤¬Àä»¿¡¢¸åÇÚ¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿Èà¤é¤Î»Ñ
¡¡Í¥ÅùÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿KAT-TUN¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ª±é¸å¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤È¤½¤Î´¶Æ°¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ò¡Ö¸µ¡¹¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥× ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿ÅÛ¤é¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ°úÍÑ¡Ë¡Ó
¡¡¤È¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÀä»¿¡£
¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ò¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¸åÇÚ¤Ë¤½¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëºÇ¶¯¤ÎÀèÇÚÃ£¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤âÉ¬¤º¤¢¤Î»þ¤ÎÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£KAT-TUN¡ª¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÀÄ½Õ¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡Ë¡Ó
¡¡¤È¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿´Äì°¦¤µ¤ì¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿KAT-TUN¡£¤½¤Î¸æ´ú¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¤È¤¤¤¦Âç³¤¸¶¤Ç¡¢±Ê±ó¤Ë¶¯¤¯¤Ï¤¿¤á¤¯¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤ß¤¡¼¤ë¡Ë