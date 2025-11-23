¡Ô²¹Àô¤Ç½÷À¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÄÌ¾Î¡È¥ï¥Ë¡É¤ÎÂ¸ºß¤â¡Õ²¹Àô¥â¥Ç¥ë¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¸ì¤ëº®Íá¤Î¡ÈÀäÌÇ¡É´íµ¡¡Ä¸Å¤ÎÉ¤Ê¸²½¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥Ê¡¼¡×¤È¤Ï
¡¡Á´¹ñ350¤«½ê¤â¤Îº®Íá²¹Àô¤ò½ä¤êÊâ¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²¹Àô¥â¥Ç¥ë¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡£Ìþ¤··Ï¤Î¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÊÈà½÷¤À¤¬¡¢"¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó"¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßº®Íá²¹Àô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÀäÌÇ¡×¤Î´íµ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¹Àô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÆþÍá»Ñ¡£º®Íá²¹Àô¤Ë¤Ï¡ÖÈëÅò¡×¤È¤µ¤ì¤ëÌîÅò¤âÂ¿¤¤
¡¡¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Î¶µ°éÇ®¿´¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ãæ³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ³¤³°¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊì¿Æ¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¸¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¸ÜÌä¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¡¢ÂÎÈ³¤ä¼¸ÀÕ¤â¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤â¤Ç¤¤º¡¢¿Í¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤»¤º¤Ë»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢²¹Àô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÂç¼ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¼þÊÕµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ê¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢²ð¸î·Ï¤Î°ìÉô»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤¢¤ëÍ§¿Í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê²¹Àô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡ÙÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤¬ÆÊÌÚ¸©¤Î±üµ´ÅÜ¤Î»³Ãæ¤ËÐÊ¤à²¹Àô¤Ç¤·¤¿¡£Âì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÀä·Ê¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿»þ¡¢½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Á³¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«ÊüÅª¤Êµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ëº®Íá²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÌ¾¤Çfacebook¤Ë²¹Àô¤Î¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÊý¤«¤é¡ØËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤è¡Ù¤È¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ï²ð¸î»Î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµÙÆü¤Ë¤Ïº®Íá¤Ë¹Ô¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ä¤ë¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤È¡¢¡Ø¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÌ¾¤òÍÌ¾¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë·ù¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï²º¤ä¤«¤Ê²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤êº®Íá»ÜÀß¤Ç¤Ï°ìÁØ¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¿´¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÛÀ¤¬ÃåÂØ¤¨¤ëºÇÃæ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á´ó¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ã¦°á½êÁ°¤ËµïºÂ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢°ÛÀ¤ËÂÐ¤·ÉÔÍÑ°Õ¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤ËÀÜ¶á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£º®Íá¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤ä¿´ÇÛ¤ê¤¬¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤È²ñÏÃ¤Ç¡¢¤ªÅò¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Îº®Íá»ÜÀß¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤è¤¦¡Ä¡×
¡¡º®Íá»ÜÀß¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤ÎÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞÎ¹´Û¤Îº®Íá»ÜÀßÆâ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æüµ¢¤êÆþÍáµÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÅöÌÌÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤Î¹ðÃÎ¤òÎ¹´Û¤ÎX¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢º®Íá»ÜÀß¤ÇÅÙ¡¹ÌäÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢½÷À¤¬ÆþÍá¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÃË¤é¡¢ÄÌ¾Î"¥ï¥Ë"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃËÀµÒ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌÂÏÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÜÀß¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇÑ¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤¦Í«¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬9Ç¯´Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÇÑ¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿º®Íá»ÜÀß¤Ï20¥ö½ê°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹´Û¶ÈË¡¤Ê¤É¸½¹Ô¤ÎË¡Îá¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¡¢º®Íá»ÜÀß¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á°ìÅÙÇÑ¶È¤·¤¿¤éºÇ¸å¡¢¤½¤³¤Ç¤Ïº£¸åºÆ³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º®Íá¤ÏÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¹¡£º®Íá¤Ë¤¤¤Ã¤¿Æü¤Ï¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê»ä¤Ï¤³¤Î³èÆ°¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤È¤Î¤¤¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Îº®Íá»ÜÀß¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤âÏ·¼ãÃË½÷¤ËÅÁ¤ï¤ë·Á¤Ç¸µµ¤¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Îº®Íá»ÜÀß¤ò½ä¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
