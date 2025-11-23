¹äÎÏºÌ²ê¡¢20Âå¤Ç¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò
½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¡¢20Âå¤Ç¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡È¿Æ¹§¹Ô¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ë²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡ØÎ¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤È¤·¤Æ²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¯ÏÃ¤·¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
