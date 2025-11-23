°ìÊÑ¤·¤¿ÃæÆü¤Î¡È¿·¥æ¥Ë¡É¤¬¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¡×¡¡ÀÄ¡ßÀÖ¤Î»Â¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤ä¤ó¡×
ÃæÆü¤¬2026Ç¯¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡ÃæÆü¤Ï22Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ç¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥àÍÑ¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ä¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¡£¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¡ÈÀÄ¤ÈÀÖ¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¾ðÇ®¡×¤¬ÆâÂ¦¤«¤éÊ¨¤¾å¤¬¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¶»¥í¥´¤ò¡ÖCHUNICHI¡×¤«¤é¡ÖDRAGONS¡×¤ËÊÑ¹¹¡£Ë¹»Ò¤â¡ÖCD¡×¤«¤é¡ÖD¡×¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÏ¶¯¤¤¡ÈÎµ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¿·¥æ¥Ë¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤ï¡¼¿·Á¯¡×¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö»Â¿·¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º¸Âµ¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Ç¡¢º¸Âµ¤ËµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë2011Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë