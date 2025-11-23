³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¡Ö³¤³°¤òÂè°ì¤Ë¡×ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤º¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯·èÃÇ¤¹¤ë¤À¤±¡×¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×»²²Ã
¡¡³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö³¤³°¤òÂè°ì¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤¤¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Â§ËÜ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸Ê¤ò¿®¤¸¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÍèµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÌî¼ê°Ê³°¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®Ìä¤ï¤º¡¢Ìò³ä¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤ºÍèµ¨¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜ»ÄÎ±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤â¤«¤±¤é¤ì¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤â¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£µåÃÄ¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£Â§ËÜ¤é¤·¤¤¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤·èÃÇ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£