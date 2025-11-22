¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇÈ¾³Û!? ÃíÌÜ¤ÎJackery¿·ºî¥Ý¥¿ÅÅ¡Ö1500 New¡×¤ÏÂçÍÆÎÌ¡õ¹â½ÐÎÏ¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥µ¥¤¥º¤Ã¤Æ¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹
11·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖJackery ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1500 New¡×¡Ê14Ëü9800±ß¡Ë¡£ÂçÍÆÎÌ¡õ¹â½ÐÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë1000Wh¡Á1500Wh¥¯¥é¥¹¤ÇºÇ¾®µé¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬ÊÂ¤Ö¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¯ÇäµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Jackery¡Ê¥¸¥ã¥¯¥ê¡Ë¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢50¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë7Ëü4900±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤¤Ê¤êÈ¾³Û¤Ã¤ÆÂÀ¤ÃÊ¢¤ä¤Ê¡£
¤¿¤À¤¤¤¯¤é°Â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¥Ý¥¿ÅÅ¤¬¼«Ê¬¡Ê°ìÈÌ²ÈÄí¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢²æ¤¬²È¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥¤¥º´¶¤È¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¤Ï½ÅÍ×
¤Þ¤º¤Ï½Å¤µ¤È¥µ¥¤¥º´¶¤«¤é¡£¼«Âð¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¥¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï»ý¤Á¤ä¤¹¤¤ÂÀ¤µ
½Å¤µ¤ÏÌó14.5kg¡£ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½Å¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¡£½÷À¤À¤ÈÊÒ¼ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡£¤¿¤À¤³¤ì¤ÏÍÆÎÌ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤ª¼¡¤Ï¥µ¥¤¥º¡£¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÌó330¡ß221¡ß242mm¡£A4¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¾®¤µ¤¤ËÜ»ï¡ØGoodsPress¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¥¿¿¾å¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í¡£Éý¤ÏA4¤è¤ê¾¯¡¹Âç¤¤¤Ìó330mm¡£±ü¹Ô¤¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸Ìó221mm
¢¥¿¿²£¤«¤é¡£¹â¤µ¤ÏA4Ã»ÊÕ¤è¤ê¤âÂç¤¤¤Ìó242mm
Á´ÂÎÅª¤ËA4¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Âç¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤é¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÃÖ¤³¤¦¤«¡£
ºßÂð¶ÐÌ³»þ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤È¾ï¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡£²¡Æþ¤ì¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¤¤³¤ó¤À¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ºÇ¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤«¤»¤ë¡£¤«¤ÄÉáÃÊ¤ÏAC¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ª¤±¤ë¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»Å»öÆ»¶ñ¤ä»ñÎÁ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ø»Ò¤Î¸å¤í¤ÎÃª¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¡£
¢¥°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë
¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¹¤ë¥â¥Î¤Ï¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤¤¡Ê¡©¡Ë¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥é¥¤¥¯¤Ê¤¿¤á¡¢¾¯¡¹¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥¯¥ê¤Î¥Ý¥¿ÅÅ¤È¤Ï¹¥ÁêÀ¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ê¤é¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤¤¤ÈÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê»×¤¤¤Ã¤¤ê¸Ä¿ÍÅª»ö¾ð¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ë¡£
¢£¹â½ÐÎÏ¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë
¥µ¥¤¥º´¶¤ÈÃÖ¤¾ì½ê¤ÏOK¡£¤Ç¤Ï¥Ý¥¿ÅÅ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÃ¼»Ò¤«¤é¡£
AC¡Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¤¬3¤Ä¡£USB-C¤Ï½ÐÎÏ30W¤¬1¤Ä¡¢100W¤¬1¤Ä¡£USB-A¤¬1¤Ä¡£¤¢¤ÈDC¤¬1¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð4¿Í²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¡¢USB-C¡ß2¡¢USB-A¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò»È¤¨¤Ð4Âæ¤Þ¤È¤á¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
100W½ÐÎÏ¤ÎUSB-C¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ÇµëÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÅÅµ¤¿©¤¤¤ÎMacBook Pro¤À¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤·¡£
Ã¼»Ò¤ÏÉ¬Í×½½Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í¤³¤ì°Ê¾å¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡£
Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¤Ã¤Æ¡£ÄäÅÅ»þ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÁõÈ÷¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤ÆAC¤Î½ÐÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È°ÂÄê¤·¤Æ½ÐÎÏ¤Ç¤¤ëÄê³Ê½ÐÎÏ¤¬2000W¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬1500W¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¹â½ÐÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥1400WÁ°¸å¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë
¤À¤«¤é¹â½ÐÎÏ¤¬É¬Í×¤ÊÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤âÍ¾Íµ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇÂç½Ö´Ö¤À¤È4000W¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¤«¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç»È¤¦¥â¥Î¤Ã¤Æ¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º¤ªÅò¤¬Ê¨¤«¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï1536Wh¡£ºÇ¶á¤Î¥Ý¥¿ÅÅ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÍÆÎÌ500Wh¡Á3000Wh¤°¤é¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ´Ö¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ°Â¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¡Ê29W¡Ë79²ó
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ê80W¡Ë12²ó
¡¦¼ÖºÜÎäÂ¢¸Ë¡Ê60W¡Ë22»þ´ÖÎäÅà¡¿57»þ´ÖÎäÂ¢
¡¦ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡Ê55W¡Ë18»þ´Ö
¡¦±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ê60W¡Ë18»þ´Ö
¥¹¥Þ¥Û¤ò79²ó¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢79¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢4¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌó20²ó¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÈòÆñ½ê¤ËÈòÆñ¤·¤¿ºÝ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò½çÈÖÂÔ¤Á¤Ç»È¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï¤³¤Î¡ÖJackery ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1500 New¡×¤ò½¼ÅÅ¤·¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÇÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³Ý¤±¤º¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ªÅò¤À¤Ã¤ÆÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¥Ý¥¿ÅÅ¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡ÖJackery ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1500 New¡×¼«ÂÎ¤Î½¼ÅÅ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Í¥½¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤é¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤Î¾õÂÖ¤«¤é1»þ´Ö¤ÇÌó80¡ó¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËJackery¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¶ÛµÞ½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¡×¤òÁª¤Ù¤Ð80Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡ÊÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤ÇºÇÂç1500W¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤À¤È90Ê¬¡Ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼÷Ì¿¤Ï¡¢½¼ÊüÅÅ¤Î²ó¿ô¤¬6000²ó¤È¤Î¤³¤È¡£ËèÆü½¼ÅÅ¤·¤Æ¤â10Ç¯¤ÏÍ¾Íµ¤Ç»È¤¨¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â6000²ó½¼ÅÅ¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ÄÎÌ¤Ï70¡ó¤ò°Ý»ý¡£¹âÂÑµ×LFP¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬À®¤»¤ë¥ï¥¶¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Ý¥¿ÅÅ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿º¢¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½¼ÅÅ¤·¤Æ¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡©¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³ÊüÅÅ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤«¤é1Ç¯´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Á³ÊüÅÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï5¡óÄøÅÙ¡£¤»¤á¤Æ1¥«·î¤È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤°¤é¤¤¤Ï»È¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÈ¯²Ð»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÑ¾×·âÀ¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢JISµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿IEC 60068-3-3¤ÎÂÑ¿Ì»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¿ÌÅÙ7ÁêÅö¤Î¿¶Æ°¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¥±¡¼¥¹¤ÏÆñÇ³ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤·¡£
ÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¯¹â½ÐÎÏ¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î½Å¤µ¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤È¤¤¤¦¤«¤à¤·¤í·Ú¤¤¤°¤é¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤ÆÈ÷Ãß¤¬¿Ê¤à¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¥¦¥Á¤â¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿±ßÆ»½¨ÏÂ¡ÊGoodsPress Web¡Ë
±ßÆ»½¨ÏÂ
