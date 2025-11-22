Image: ACROVE

スマホ通信費の節約や大容量通信に便利なモバイルWi-Fi。ハンディサイズの四角い端末を持ち歩くのが一般的ですが、そんな概念を覆すルーターが登場しました。

それが「サクッとWi-Fi light」。説明されなければ単なるUSBケーブルにしか見えませんが、れっきとしたモバイルWi-Fi。わずか44gで普段は充電ケーブルとして利用し、必要に応じて月額不要のチャージ式で使えるのが特長とのこと。

「通信をもっと小さく、もっと気軽に」という発想から生まれたユニークなルーターの詳細をさっそくチェックしていきましょう。

Image: ACROVE

「サクッとWi-Fi light」の本体はケーブル途中の親指サイズのモジュール。一般的なWi-Fiルーターにはバッテリーが必要ですが、USBケーブルと合体して給電式にしたことで44g・66mmという極小軽量サイズを実現。

Image: ACROVE

Wi-Fi利用の有無に関わらず、ケーブルとしては最大65Wの給電が可能。ガジェットポーチでも邪魔にならないので、とりあえず持ち歩いておけばいつでもWi-Fi環境が実現できますね。

ちなみにミニマルサイズのデメリットとして通信速度は下り最大10Mbpsと必要最低限な点にはご注意を。4K動画視聴やビデオ会議等はちょっと厳しいですが、ブラウジング中心であれば十分かと。同時接続は最大2台までとなっています。

Image: ACROVE

用途はさまざま考えられますが、バッテリーレスという安全性も注目したいポイント。夏は高温になる自動車用Wi-Fiとしても安心度は高めかも。

Image: ACROVE

通信品質についてはクラウドSIMにより自動で最適回線を選ぶ仕組みのため、十分に期待できそうです。

Image: ACROVE

面倒な契約や月額費用も不要で、届いたその日からすぐに使えるのも助かるポイント。通信量は期間と容量で選ぶ完全チャージ制となっており、180日/100GBプランなら1GBあたり約50円とかなりお値打ち価格となっています。

もちろん足りなくなったらすぐにチャージ可能ですよ。

海外でも使えます

Image: ACROVE

さらに便利なのが海外対応という点。別途で海外用チャージを購入する必要はありますが、「サクッとWi-Fi light」があればもう海外SIMを別で購入する必要はなくなりますね。

爆速通信は不要だけどお値打ちなサブ回線が必要な人にはぴったりかも。今なら先行セールで初回100GB付きが12,236円（税・送料込）となっていたので、気になった人はぜひチェックしてみてください。

