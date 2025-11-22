【ミッフィー】フィギュア8体セットでお風呂で遊ぼう！
ハシートップインより、お風呂で遊べるミッフィーのおもちゃ『ミッフィー みんなでおふろ』を、2025年12月上旬より発売される。
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
そんなミッフィーのおもちゃが登場。こちらは、水に浮かぶミッフィーのフィギュアが8体入ったセット。お風呂で遊べちゃうのだ。水が入りにくい構造なので衛生的。
ミッフィーは、黄・赤・緑・青の4色のお洋服を着ているので、ごっこ遊びや色あそびも楽しめる。
遊んだあとは洗面台などに並べてインテリアとしても楽しめる。
ミッフィーと一緒にお風呂タイムをもっと楽しく♪
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
