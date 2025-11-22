【10ヶ月で-27kg！】「どうしてあんなにお腹が出てるの？」→ショックな一言から「別人すぎる！」変身
【衝撃のアフター画像】まるで別人！10ヶ月で27kgの肉の鎧を脱ぎ捨てた姿
「20代の頃と比べて痩せにくくなっている…」30歳を過ぎると代謝が落ち、そう感じるようになる方も多いのではないでしょうか。でも、痩せるのは不可能ではありません。先日10ヶ月で-27kgを達成した34歳の動画が738万回再生を突破し、「ビフォーアフターが別人すぎる」「努力に感動」と話題になりました！
「将来自分のせいで息子がからかわれたらどうしよう…」不安でいっぱいになったなーみんさんは、この瞬間にダイエットを決意しました。
その後は、オンラインのパーソナルトレーニングで週3回、1回30分のトレーニングと食事指導を受講。お子さんが昼寝しているときや、夜寝た後にレッスンを受けていたそうです。
このほかにも塩分を減らした食事など、合計26のダイエットに挑戦したとのこと。
家族旅行や年末年始で大幅リバウンドを経験し挫折しかけたものの、「今までの太っている自分に戻りたくない！」と必死に自分を鼓舞して努力を続けたのでした。
10ヶ月で見事-27kgを達成したなーみんさん。ダイエットに成功した姿を投稿すると、動画は738万回再生、14.5万いいねを獲得！コメント欄も「やり抜いて本当にすごい」「努力に感動した」と賞賛と感動の声であふれていました。
この投稿への反響をなーみんさんに聞いてみると「こんなに見てくださる方が多いとは正直思っていなかったので、率直に嬉しかったです！コメントを読みながら『あぁ、ついに目標を達成したんだな』と実感が湧いてきて、温かい声に涙が出てきました」と話してくれました。
なーみんさんはもともとは、自分がダイエットを継続するためにインスタグラムを始めたそう。しかしフォロワーが増えるにつれ、「私のダイエットが誰かのモチベーションになれば」という思いに変わったそうです。ダイエットに成功した後は「勇気をもらった」「私も頑張りたい」という声がたくさん届くようになったのが嬉しかったと話してくれました。
また現在も運動や食事管理は継続中だそう。昔の自分のようにダイエットを頑張ってる人に向けて、毎日新しい運動や食事管理に挑戦する様子を発信しています。
「ダイエットは一朝一夕で結果が出ない分、継続が1番のコツで、これが1番大変だと思います。たった1度の人生なので、どうか“理想の自分になる”ことを諦めないでほしいと思います。挫けそうな時は私の投稿を見て『絶対変われるんだ！』と思って欲しいです！」となーみんさん。最後には「心と体の健康を忘れずにダイエットを楽しんでほしい」とエールもいただきました。
クリスマスや年末年始で、体重増加が気になりやすい季節がやってきます。まずは一つ、食事管理や運動を取り入れてみると罪悪感なく楽しめるかもしれません。ダイエットを始めたくなった時は、なーみん@nahmin.dietの投稿を思い出してくださいね！
文＝河村夢美