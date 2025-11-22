¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ª¤ê¤¹¤®¡×Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ×Ë¾Íý²ò¤·¤Ä¤Ä¶ì¸À¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×
¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï Æá¿ÜÀîÅ·¿´-°æ¾åÂó¿¿(24Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO)
WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤ÈÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤¬²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ø¸þ¤±²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ª¤ê¤¹¤®¡×¤ÈÍÞ¤¨¤òÂ¥¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Î¶ÉÌÌ¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¿Í¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È»î¹çÅ¸³«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤«¤é¡Ö°ÊÁ°¡¢Å·¿´Áª¼ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤È¤¤¤¨¤Ð°æ¾å²È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò²õ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤¢¤¬¤ë¤È°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø°æ¾å²È¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ëÅ·¿´Áª¼ê¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ë¡Ö²áµî¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤Ë¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È·»¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤âÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»î¹çÁ°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ª¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¤Á¤ã¤ó¤È±öÊ¬¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Öº£¸å¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹¤¬¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¥Ù¥ë¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤º¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¶¯¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢º£¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÀâÆÀÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¸ÀÍÕ¤¬¡ËÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ÄÊÌ¤Ç¤Îµ¼ÔÂÐ±þ¤ÇÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò²õ¤¹¤È¤«¤½¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÚ¤ê¼è¤ê¤ÇÈ´¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢²õ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÅÁÅý¤äÊ¸²½¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤Êª¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î»Å»ö¡¢Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¿·¤·¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¤ÏÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ï¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¡ËÅ¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Æ³°Ì£Êý¤ÇÃç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£