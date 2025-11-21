NHK『The Covers 湘南フェス』曲目発表！郷ひろみ、TUBE、クレイジーケンバンドらが登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月4日・11日の2週にわたり、NHK BSにて『The Covers 湘南フェス -The New Beginning-』が放送される。

■神奈川＆湘南・藤沢にゆかりのゲストなど、豪華アーティストが集結！

NHKの音楽番組『The Covers』による年末恒例の“カバーズ・フェス”。第12弾となる2025年の開催地は、多くのミュージシャンと名曲を生み続ける神奈川県は湘南・藤沢だ。

11月20日、神奈川＆湘南・藤沢にゆかりのゲストや、メモリアルイヤーを飾る豪華アーティストが集結し、「神奈川出身アーティストが生んだ名曲」や「この季節に聴きたいヒットナンバー」を中心に、ライブ感たっぷりに熱いステージを展開。会場には約1,000人の観客が訪れ、大盛況のなか公開収録を終えた。

そして、このたび放送に向けて、曲目や内容が解禁。

神奈川県で結成され、2025年にデビュー40周年を迎えたTUBE。2025年末には『NHK紅白歌合戦』に27年ぶりに出演する彼らは、湘南を舞台にした自身のヒットバラード「湘南 My Love」、そして元祖・湘南サウンド“加山雄三”へのリスペクトを込めて、「海 その愛」をクレイジーケンバンドの横山剣とスペシャルコラボレーション。MCのリリー・フランキーが涙ぐむほどに、会場にその感動が響きわたるパフォーマンスとなった。

■MC上白石萌歌がオザケン「ラブリー」を、Tani Yuukiが桑田佳祐「白い恋人達」をカバー

横浜で結成されたクレイジーケンバンドは、自身の大ヒットご当地ソング「タイガー＆ドラゴン」を。さらに「神奈川遊覧イイネ！イイネ！メドレー」と題し、神奈川ゆかりの名曲・加山雄三「夜空の星」、泰葉「フライディ・チャイナタウン」、山口百恵「横須賀ストーリー」を3曲連続で披露。CKBならではのグルーヴィなサウンドと歌声に、会場全体がノリノリの空間に。

神奈川県で育ち、デビュー30周年のhitomiは、自身のヒットナンバー「CANDY GIRL」と、新年の幕開けにぴったりの小室哲哉作曲作品「My Revolution」（渡辺美里）を鮮やかなパフォーマンスで贈る。軽やかな歌声と瑞々しいパフォーマンスに、客席も明るい雰囲気に包まれた。

神奈川県茅ヶ崎市出身で、デジタルネイティブ世代から人気を誇るシンガーソングライター・Tani Yuukiは、同郷のリスペクトするアーティスト・桑田佳祐の「白い恋人達」をカバー。さらに、SNSを中心に人気を博す2021年発表のナンバー「おかえり」を、ロックなバンドサウンドで届ける。

そして、70歳のメモリアルイヤーを迎え、進化を続ける“永遠のアイドル”郷ひろみは、湘南出身のビッグレジェンド・加山雄三「お嫁においで」を、心地よいリズムに乗ってパフォーマンス。郷の登場に、観客はみんな一気に高揚し、自然と笑顔に。軽やかに舞い歌う郷と一緒に、観客が一緒に口ずさむシーンも。さらに、70歳を記念したバラード「ALL MY LOVE」をしっとりと歌い上げ、会場を感動の渦に包んだ。トークでは、おちゃめな郷の姿も。

俳優として飛躍的な活動を続け、歌手活動も注目を集めるMCの上白石萌歌は、神奈川県出身・小沢健二の名盤『LIFE』から「ラブリー」をカバー。彼女ならではのグルーヴと解釈で今に届ける「ラブリー」は必見だ。MCのリリー、横山剣も「ナイス・グルーヴ！」と絶賛。

トークでは、世代やジャンルを超えたアーティストが愛する名曲への想いを語り、会場も歓声や拍手と笑いが溢れる温かい空間となった。ここでしか観られない名曲・名演の数々と、世代を超えたトークセッションを、ぜひ2026年の幕開けに楽しもう。

■番組情報

NHK BS／BSP4K『The Covers 湘南フェス -The New Beginning-』

[2026年]

01/04（日）22:50～23:19 ※第1夜

01/11（日）22:50～23:19 ※第2夜

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

ゲスト：クレイジーケンバンド 郷ひろみ Tani Yuuki TUBE hitomi（50音順）

【曲目】

上白石萌歌

「ラブリー」（小沢健二）

クレイジーケンバンド

「タイガー＆ドラゴン」（クレイジーケンバンド）

「神奈川遊覧イイネ！イイネ！メドレー」：「夜空の星」（加山雄三）～「フライディ・チャイナタウン」（泰葉）～「横須賀ストーリー」（山口百恵）

郷ひろみ

「お嫁においで」（加山雄三）

「ALL MY LOVE」（郷ひろみ）

Tani Yuuki

「白い恋人達」（桑田佳祐）

「おかえり」（Tani Yuuki）

TUBE

「湘南 My Love」（TUBE）

TUBE × 横山剣

「海 その愛」（加山雄三）

hitomi

「CANDY GIRL」（hitomi）

「My Revolution」（渡辺美里）

