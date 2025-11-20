Amazon ブラックフライデーでチェックしたい注目アイテムまとめ【明日から】

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、セール本番と同じ価格になる先行セールが11月21日（金）0時から開催されます。今回は、Fire TV Stick HDやAirPods Pro（第2世代）、日用品などの目玉商品をご紹介。日用品は「サプライズプレセール」としてすでにセール価格になっているものもあるので、要チェックです！

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」

Apple Intelligenceが作業をサポート「iPhone 16（256 GB）」

一日中使えるバッテリーも魅力「iPhone 14」

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」

USB Type-C端子になった「AirPods Pro（第2世代）」

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

Apple Watch史上最大のディスプレイ。より快適な着け心地の「Apple Watch Series 10」

障害物を回避して、無駄のない動きで清掃するルンバのロボット掃除機

一台3役。Dyson（ダイソン）のハンディクリーナー

中身が見える。iwaki（イワキ）の耐熱ガラス保存容器 7個セット

プレスもできる、パナソニックの衣類スチーマー

Western Digital（ウエスタンデジタル）の内蔵SSD 2TB

スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ

THE NORTH FACE定番のインサレーションミドラーがアップデート

表と裏で素材を変えたリバーシブル仕様。THE NORTH FACEのパーカー

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

高コスパのスポーティーなデジタルウォッチ。カシオのロングセラーアイテム

ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」

おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」

泡がキリっと喉を通る爽快感。Amazonブランドの強炭酸レモン

味わい広がるやわらか食感。Amazonブランドのパックご飯

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

Amazonで爆売れ。SurLuster（シュアラスター）のカーシャンプー

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。