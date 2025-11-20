Amazon ブラックフライデーでチェックしたい注目アイテムまとめ【明日から】
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、セール本番と同じ価格になる先行セールが11月21日（金）0時から開催されます。今回は、Fire TV Stick HDやAirPods Pro（第2世代）、日用品などの目玉商品をご紹介。

日用品は「サプライズプレセール」としてすでにセール価格になっているものもあるので、要チェックです！

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」


Amazon

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Intelligenceが作業をサポート「iPhone 16（256 GB）」


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



一日中使えるバッテリーも魅力「iPhone 14」


Apple(アップル)

iPhone 14 128GB ミッドナイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB Type-C端子になった「AirPods Pro（第2世代）」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Watch史上最大のディスプレイ。より快適な着け心地の「Apple Watch Series 10」


Apple(アップル)

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



障害物を回避して、無駄のない動きで清掃するルンバのロボット掃除機


アイロボット(IRobot)

ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo ロボット (ロボット掃除機) アイロボット(iRobot)【水拭き/両用/ゴミ圧縮機能付きダスト容器/日本の住宅向けに開発/LiDARナビゲーション/パワーリフト吸引/スマートスクラブ対応/マッピング 掃除経路確認/アプリ操作/落下防止/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/L121060】ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



一台3役。Dyson（ダイソン）のハンディクリーナー


Dyson(ダイソン)

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Origin (SV49 OR) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【パワフルなシンプルモデル】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



中身が見える。iwaki（イワキ）の耐熱ガラス保存容器 7個セット


Iwaki

iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ F-PRN7-UCL

3,980円 → 3,582円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プレスもできる、パナソニックの衣類スチーマー


パナソニック(Panasonic)

パナソニック スチームアイロン 衣類スチーマー NI-FS60A-H カームグレー 360°パワフルスチーム コンパクトタイプ プレスもできる2WAY 脱臭 除菌

10,101円 → 7,980円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Western Digital（ウエスタンデジタル）の内蔵SSD 2TB


ウエスタンデジタル(Western Digital)

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Black SN7100 (読取り最大 7,250MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4X0E-EC 【国内正規代理店品】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー MR530 ホワイト(SG) 26.5 cm D

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



THE NORTH FACE定番のインサレーションミドラーがアップデート


THE NORTH FACE

[ザ・ノース・フェイス] ダウン ジャケット Thunder Jacket ブラック XL

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



表と裏で素材を変えたリバーシブル仕様。THE NORTH FACEのパーカー


THE NORTH FACE

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Reversible Tech Air Hoodie ブラック XL

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-XL

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高コスパのスポーティーなデジタルウォッチ。カシオのロングセラーアイテム


CASIO(カシオ)

[カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-1AJF ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

3,590円 → 3,016円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」


ビオフェルミン

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

3,290円 → 2,260円（31%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



泡がキリっと喉を通る爽快感。Amazonブランドの強炭酸レモン


by Amazon

by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 バナジウム含有 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)

1,480円 → 1,258円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



味わい広がるやわらか食感。Amazonブランドのパックご飯


by Amazon

by Amazon パックご飯 北海道産 ゆめぴりか 180g ×24個 国産米 100% 低温製法米

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ


by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

2,603円 → 1,952円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,599円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

3,699円 → 2,949円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonで爆売れ。SurLuster（シュアラスター）のカーシャンプー


SurLuster(シュアラスター)

SurLuster(シュアラスター) カーシャンプー1000 洗車 中性 泡立ち 全塗装色対応 コーティング車対応 1L 車 ボディ タイヤ ノーコンパウンド S-30

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります