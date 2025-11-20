2026年春に放送される、山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新選組鎮魂歌』に奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキの出演が決定した。

参考：綾野剛、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に芹沢鴨役で出演へ 主要キャラ集結の新ビジュアルも

橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作を手がける同名漫画を原作とした本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの生き様を、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。2025年4月より、京都、滋賀、静岡、千葉をはじめ全国各地で撮影を実施。壮大なロケーションと映像表現、高いVFX技術を掛け合わせた。

Netflixシリーズ『今際の国のアリス』、『幽☆遊☆白書』を世界的ヒットに導き、映画『愚か者の身分』が釜山国際映画祭で“Best Actor Award”を獲得したTHE SEVENの森井輝がプロデューサーとして指揮をとり、井上衛、下村和也（THE SEVEN）もプロデューサーに名を連ねる。また、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』をはじめ、NHK連続テレビ小説『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズなどを手掛けた渡辺一貴が監督を務め、『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～』（フジテレビ系）シリーズ、映画『ケイコ 目を澄ませて』などの脚本家・酒井雅秋らが制作スタッフに集結した。

ただ己の“最強”のみを追い求めた喧嘩っ早い“バラガキ”土方歳三が、近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちとともに、歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。今回の実写化では、現代的で艶やかに魅力的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて映像化。誰も見たことのない、新たな新撰組の伝説を創り上げる。

主人公・土方を山田裕貴が演じるほか、これまで鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひお、そして綾野剛の出演が発表されている。

新たに出演が発表されたのは、壬生浪士組の中で、土方ら“近藤派”の最大の敵となる芹沢鴨率いる“芹沢派”の面々。

“芹沢派”の中心人物で、芹沢の腹心として派閥争いを制するためには狡猾な手段を使うことも辞さない新見錦役を奥野、古くから芹沢の右腕としてその隣に立ち、粗暴の限りを尽くす実力者・平山五郎役を高橋がそれぞれ演じる。

さらに、“小太刀日本一”と称される剣の腕の持ち主で、講武所出身のエリート剣士として壬生浪士組の監視役を務める佐々木只三郎役は、俳優のみならずミュージシャンとしても活躍する金子が演じ、“人斬り新兵衛”の異名を持ち、京の都を脅かす“会津狩り”として新撰組と対立していく薩摩藩士・田中新兵衛役を、安藤が務める。そして、常に芹沢鴨の隣に座り続け、美しさと強さを併せ持った謎めいた芸妓・お梅役で桜井が出演する。

森井チーフプロデューサーは「この『ちるらん』には、単なる“敵”は存在しません。彼らもまた、土方や鴨らと同じく時代に声を上げ、鮮やかに生きそして散った若者たちです。それぞれ強烈な魅力を持ったキャラクターを演じるために、個性的で実力のあるキャストたちが集まってくれました。彼らと対峙することで、土方たちは一段も二段もその輝きを増していきました。ぜひご期待ください」とコメントを寄せた。

なお、新たなキャスト5人のキャラクタームービーが番組公式SNSやTBS公式YouTube チャンネル「YouTuboo」で公開されている。（文＝リアルサウンド編集部）