Snow Manの目黒蓮が、ディズニープラスにて配信されるドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2に新キャストとして参加することが発表となった。

【画像】オールブラックスーツを着こなす目黒蓮／『GQ Hong Kong』での新鮮ビジュアル

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説『SHOGUN』が、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、名優・真田広之らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生した『SHOGUN 将軍』。

目黒が演じるのは、シーズン2で初登場となる和忠（かずただ）役。オーディションで、見事に役を射止めた。詳しい役どころや設定などはまだ非公表。今後の続報に注目だ。

■目黒蓮の“黒スーツ姿”とともに『SHOGUN 将軍』出演をフィーチャー

『GQ Hong Kong』の「Men Of The Year」に選ばれた目黒。同誌の公式SNSは、目黒が『SHOGUN 将軍』シーズン2に参加するニュースを伝えた。

写真は『第15回TAMA映画賞授賞式』で最優秀新進男優賞を受賞した際のもの。黒のストライプ入りダブルジャケットに黒シャツを合わせたオールブラックの装いで、胸元には受賞リボンも添えられている。フォーマルでありながら華やかさも備えたスタイルが印象的だ。

センターパートの前髪は光を受けて柔らかく動き、端正な顔立ちをより際立たせる。トロフィーに手を添えながら見せた穏やかな微笑みは落ち着きと余裕をまとうようで、ステージ上でも自然体の魅力がにじむ。

投稿では、目黒のこれまでの出演作や演技力にも触れつつ、『SHOGUN 将軍』シーズン2での役どころや本人のコメントを紹介。国際的に見ても注目度の高いキャスティングであることがうかがえる内容となっている。

SNSでは国内外から祝福と称賛の声が続々。「めめおめでとう」「SHOGUN出演なんてすごい」「お顔が国宝級」「爽やか笑顔が美しい」「全方位完璧」「ビジュ最強」「バチバチのイケメン」「どタイプ」など熱い反応が寄せられている。

■目黒蓮『GQ Hong Kong』でのビジュアルも“美しい”と話題