大阪市東淀川区のマンションで14日朝、2階に住む26歳女性が鍋を空焚きしたことにより火災が発生し、約12平方メートルが全焼する事故が発生した。その際、ベランダに避難した女性が、救助のために架けられたハシゴを蹴り、自身を救助しようとした消防士を落下させた。また、その直後に女性自身も飛び降りた。

一部始終をおさめた映像がSNSに投稿され、インフルエンサー等により広く拡散され、女性の行動が物議を醸している。

幸い、女性に蹴落とされた消防士は重傷には至らなかったようだが、女性の行為には何らかの犯罪が成立し得るのか。また、女性はパニック状態に陥っていたという情報があるが、それが仮に真実であればどのような評価を受けるのか。

刑事事件への対応も多い荒川香遥（こうよう）弁護士（弁護士法人ダーウィン法律事務所代表）に聞いた。

3つの犯罪が成立しうる

女性がハシゴを蹴って消防士を落下させた行為が、消防士に対する暴行罪（刑法208条、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料）、あるいはケガを負わせれば傷害罪（同204条、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金）にあたることは言うまでもない。

それに加え、女性の行為は同時に、自身に対する救助活動や消火活動の妨げにもなっている。どのような犯罪が成立し得るのか。

荒川弁護士は、公務執行妨害罪（刑法95条1項、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金）、および威力業務妨害罪（刑法234条、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰）が成立するという。

荒川弁護士：「消防士は市町村の職員なので地方公務員であり、火災現場での消火活動や救助活動は公務にあたります。

公務員である消防士に暴行を加えたことにより、自身の救助活動を妨害したのに加え、火が燃え盛っている中で消火活動を遅延させることにもなっているので、公務の執行を妨害したといえます。したがって、公務執行妨害罪が成立します。

同時に、威力業務妨害罪も成立します。

なお、1つの行為が『公務執行妨害罪』『威力業務妨害罪』『消防士に対する暴行罪または傷害罪』の3つの犯罪にあたるので、その最も重い刑で処断されることになります（刑法54条）」

つまり、刑法上は、消火活動・救護活動にあたる消防士に暴行を加えれば、最高で15年の拘禁刑が科される可能性があるということになる。

「パニック状態」で責任能力は？

ただし、女性はパニック状態に陥っていたとの指摘もあり、仮にそれが真実であれば、この点が女性の罪責の評価に影響することは考えられないか。

刑法では、刑事責任能力に関する規定が置かれている。「心神喪失者」の行為は「罰しない」、「心神耗弱者」の行為は「その刑を減軽する」と定められている（刑法39条）。

「心神喪失」「心神耗弱」とはどのようなものか。

荒川弁護士：「刑事責任能力は『事理を弁識する能力』と、弁識した事理をもとに『行動を制御する能力』とに分かれます。

『心神喪失』はそれらのいずれかが欠けた状態、『心神耗弱』は著しく低減した状態です」

本件で女性は「事理弁識能力」または「行動制御能力」が欠けていた、あるいは著しく低減していたといえるか。荒川弁護士は、「刑事責任能力の規定が適用される余地は考えられなくもないが、厳しい」と指摘する。

荒川弁護士：「『事理弁識能力』と『行動制御能力』の判断に際しては、伝統的な理解では、本人にとって『他にとりうる適法な選択肢があったか否か』、裏返していえば『違法な行動をとらざるを得なかったか』が重要です。

一般的には、たとえパニックに陥っていても、自分が火事の現場から脱出することが著しく困難な状況で、消防士の姿をした人がハシゴをかけて上ってきて手を差し伸べているという状況を認識していれば、その人が自分を助けようとしていると分かります。少なくとも、危害を加えようとしていないことは十分に認識できるはずです。

女性のパニックの度合いが、相手が消防士だと認識することさえ困難で、かつ、相手が自分に攻撃を加えようとしていると誤信してしまうほど重度のものだったといえて初めて、『他に選択肢がなかった』『（蹴るなど）違法な行動をとらざるを得なかった』ということになります」

現実には、「パニック」で心神喪失ないしは心神耗弱と認められるケースは非常に少ないという。

とはいえ、本件の女性が心神喪失・心神耗弱と認められる可能性は皆無というわけではない。現状では女性にどのような事情があったのかは判然としない以上、女性の態度について安易に論評を加えることは差し控えるべきだろう。特に、拡散されやすいインターネット上での発言であればなおさらである。