¡ÖÂç¾×·â¡×¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¶þ¿«¤À¡×U-22´Ú¹ñÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¡È´°ÇÔ¡É¤Ç´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïè«Á³¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-22´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï11·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥À¥«¥Ã¥×¤ÎÂè£²Àï¤Ç¡¢U-22Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØXports News¡Ù¤Ï¡ÖÂç¾×·â¤À¡ªU-22´Ú¹ñÂåÉ½¡¢Ãæ¹ñ¤Ë£°¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢¡ÈÎò»ËÅª¤Ê¶þ¿«¡É¤À¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¡£´Ú¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö£³ÆüÁ°¤ÎÂè£±Àï¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÂæÆ¬Ãø¤·¤¤¶¯¹ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ò£²¡Ý£°¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè£²Àï¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤òÁê¼ê¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¡¢ÁÇÁá¤¯ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç£²ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿£²ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶þ¿«Åª¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡ÖÀè·î¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤âÏ¢ÇÔ¤·¡¢ÌµÆÀÅÀ¡¦£¶¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ¹ñÀï¤Ç¾×·âÅª¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
