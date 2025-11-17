しば漬け納豆【材料】（4人分）しば漬け(漬け物) 40g納豆 2パックしょうゆ 小さじ 2大葉 8~12枚焼きのり 1枚【下準備】1、焼きのりは8〜12等分にする。【作り方】1、しば漬けは納豆くらいの大きさに切って、納豆、しょうゆと混ぜ合わせ、器に盛り分ける。大葉は軸を切り落とし、サッと水洗いして水気を拭き取り、焼きのりと添える。