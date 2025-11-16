「長嶋さんと同じユニフォームを着たい」とは思わない…今、国内トップ選手がFAで巨人を選ばない３つの理由〈エモヤンが語る〉

近年、プロ野球の国内トップレベルの選手がFA移籍先として巨人を選ばなくなりつつある。FA市場での存在感低下、MLB挑戦の加速、価値観の多様化--その背景には、絶対的な存在、長嶋茂雄という“象徴”の求心力が希薄になっていることもあるとエモヤンは断言する。

【画像】令和以降、FAで国内球団に移籍した選手一覧（2025年シーズン終了時点まで）

「巨人離れは偶然ではない」と言う球界のご意見番・江本孟紀氏の新刊『長嶋亡きあとの巨人軍』より一部抜粋・再構成してお届けする。

国内のトップ選手が選ぶ移籍先とは

最近の巨人には、有力選手がフリーエージェント（以下「FA」）で移籍して来なくなってしまった。その原因は３つ考えられる。



一つは「国内のトップ選手が移籍先にMLBを選択していること」だ。ダルビッシュ有、大谷翔平はいわずもがな、現在海を渡って活躍する選手を列挙すれば、一目瞭然である。



ソフトバンクの千賀滉大がニューヨーク・メッツ（2023年～）、楽天の松井裕樹がサンディエゴ・パドレス（2024年～）、というように、MLB挑戦を選ぶケースが大半だ。



移籍する際に、「ポスティングシステム」を活用できるのも大きい。移籍先の球団から譲渡金を受け取れるこの制度は、球団側にも大きな恩恵をもたらしている。



ポスティングの好例を挙げると、投手では西武の菊池雄星がシアトル・マリナーズ（2019年～・現在はロサンゼルス・エンゼルスに移籍）オリックスの山本由伸がロサンゼルス・ドジャース（2024年～）、DeNAの今永昇太がシカゴ・カブス（2024年～）。



打者でいえば、広島の鈴木誠也はシカゴ・カブス（2022年～）、オリックスの吉田正尚がボストン・レッドソックス（2023年～）といったところだ。このように国内のトップ選手のほとんどがＭＬＢ挑戦を熱望するのが現状だ。



そこで巨人である。近年、巨人にFAで移籍した大物選手は、2018年オフに広島から来た丸佳浩しか見当たらない。2020年オフにはDeNAから梶谷隆幸、井納翔一が移籍したが、梶谷は度重なる故障に苦しみ、井納にいたってはまったく使い物にならなかった。



この期間、FAを行使した選手がいなかったのかといえば、もちろんそんなことはない。年号が平成から令和に代わって以降の６年間で、FA宣言して国内の別の球団に移籍した選手は延べ18人。

2022年オフには西武の森友哉がオリックス、同じく2022年に日本ハムの近藤健介がソフトバンクにそれぞれ移籍。さらに、2023年はオリックスの山粼福也が日本ハム、2024年はソフトバンクの石川柊太がロッテを新天地に選んだ。

今の選手たちは「巨人一辺倒」ではない

巨人にFA移籍する選手が減った理由のもう一つは、「選手の考え方が『巨人一辺倒』ではない」ということだ。



今の選手たちは、「巨人にいくことが幸せだとは限らない」と考えている節がある。巨人にFA移籍すれば、前所属チームの練習パートナーが一緒に移籍することを許されるケースもあるそうだし、引退後の雇用までしてくれる話も耳にする。



ただし、これらの条件が決め手になるとは限らない。かつてのように長めの複数年契約や高年俸のみを優先するのではなく、「自分の実力を発揮しやすいチーム」を、冷静に見極めて選ぶケースが増えているのではないか。



その典型が先に挙げた2023年オフの山粼だ。彼がFA宣言をしたとき、交渉のテーブルについたのは、巨人を含めた６球団だったが、最終的には日本ハムを選んだ。



記者会見で日本ハムを選んだ理由を問われた山粼は、いくつかの要素を挙げていたが、そのなかで印象的な発言を残している。



「日本ハムというチームは、これから成長していく球団で、一緒に投手として完成していこうという言葉をかけてもらったから」



日本ハムとは「４年総額10億円」でまとまったが、金銭面だけでいえば、もっといいチームがあったとのことだ。投手ながら打撃の得意な山粼にしてみれば、高校、大学時代を過ごした「在京のセ・リーグ」という選択肢もあったはずだ。しかし、最終的には日本ハム入りを果たした。



ひと昔前は「人気のセ、実力のパ」というのが共通認識だった。今は一転して「人気、実力ともにパ」の時代になったともいえるし、「何が何でも巨人」という流れはとうに過ぎ去ってしまった。

「長く野球をやるには巨人以外を選択する」という考え方

さらに山粼はこんな発言もしている。



「僕自身、長く野球をやりたいという夢があり、それが可能なのは日本ハムだと思ったんです」

これを聞いて、「人気球団で注目されながら野球をする環境を、今の若い人たちは望まないのではないか」と感じた。けれども、このような若者の気質の変化を私は否定するつもりはない。むしろ、そうした考え方もあっていいんじゃないかとさえ思っている。



今は1990年代、2000年代前半のころのように、巨人の全試合が地上波の全国ネットで放映されるような時代ではない。地方に行けば、地元球団の試合が放映されている。



若い選手たちからすると「巨人が特別なチームである」といった意識は、年を追うごとに希薄になり続けているようだ。



こうした状況のなかでは、将来有望な選手を見極め、育成する力量が備わっているかが大いに問われる。巨人のフロントは、「FA＝巨人」「プロ野球人気＝巨人」という時代ではないことを念頭に置き、どういった球団運営をしていくべきか熟慮すべきだろう。

長嶋さんの存在が大きかった、かつての大物選手たち

３つの理由のうち、最後に考えられるのは、「今の選手は長嶋茂雄さんに憧れた世代ではない」ことである。



FA制度が導入されたのは、1993年秋。長嶋さんが監督として復帰した翌年である。



このタイミングでFA移籍に名乗りを上げた選手は４人いた。駒田徳広（現・巨人三軍監督）が巨人から横浜（現・DeNA）、松永浩美が阪神からダイエー（現・ソフトバンク）、石嶺和彦がオリックスから阪神、そして中日から巨人に移籍した落合博満である。



巨人は、1992年秋のドラフトで、星稜の松井秀喜を４球団競合の末、クジで引き当てた。だが、チームの主軸である原辰徳は持病のアキレス腱痛の影響もあって打撃成績が低迷。新たに打線の核となる選手が必要とされるなか、名乗りを上げたのが落合だった。



獲得交渉のテーブルについた長嶋さんは、「ウチの若い選手に、お前の生きざまを見せてほしい」と落合を口説く。実際には、不惑を迎えた選手に対して、「かつてのような打棒で三冠王を獲ってくれ」とまでは期待していなかったはずだ。



だが、長嶋さんにこういわれてしまえば、さすがの落合にも断る理由がない。のちに落合は、巨人への入団決定後の記者会見で、報道陣を前にして当時の心境をこう語った。



「熱心に誘ってくれた監督である長嶋さんのクビを私が切ったら、末代までの笑い者になる」

これは当時の偽らざる心境であったはずだ。1986年オフにロッテからトレードで移籍した中日で、そのまま残りの現役生活を送ろうと思えば可能だっただろう。当時の巨人は、1991年から３年間リーグ優勝から遠ざかっていた。スランプにでもなろうものなら、マスコミによる苛烈なバッシングを一身に浴びてしまうことも考えられる。



けれども、そうしたマイナス面よりも、「長嶋さんと一緒に野球をやりたい」という思いのほうが上回ったと見るべきだ。



「憧れの長嶋さんが直接誘ってくれた」



さらに踏み込んでいえば、「長嶋さんが誘ってくれた」という感激があったに違いない。

これも理解できる。



私もそうだが、団塊の世代から1950年代までに生まれた人たちは、みんな長嶋さんに憧れていた。とくにお茶の間に野球中継が浸透してきて以降は、テレビで放映されるのは巨人戦。その中心にいたのが長嶋さんであり、王さんだったわけだ。



私にいわせれば、長嶋さんは「神様」のような存在。そんな方から巨人入りを熱望されたら、当然ながら断りようがない。

もし私が長嶋さんから巨人入りを誘われたら……

私の現役時代にはFA制度がなかったが、もし1970年代にFA制度が導入されていたとしよう。私が権利を得た際、長嶋さんに巨人入りを誘われていたら、どうなっていただろうか。



今のFA制度は、「大学・社会人出身者の場合は145日以上の一軍登録者であれば７シーズンで取得できる」という規定がある。これに照らし合わせてみたい。仮に、1978年のシーズン途中には取得できる。このシーズン終了時点までで、南海、阪神時代を通算して８年連続２ケタ勝利を挙げている。心技体がピークを迎えていると自他ともに認めるタイミングで、長嶋さんからのお誘いだ。



「エモやん、ジャイアンツで一緒に野球をやろう」



どう考えても断る理由が一つもない。



「はい、喜んで行きます。よろしくお願いします」



二つ返事で巨人に行っていたと断言できる。

ただし、この年のオフはいわく付きといえよう。なぜなら、あの「江川事件」があった年だからだ。江川卓の入団先を巡る一連の騒動は、巨人がドラフトをボイコットするなど、前代未聞の事態に発展。野球界のみならず、日本列島を巻き込む台風の目のようになっていた。



その最中に私が巨人に入るわけだ。無論、「阪神に対する裏切り行為」と受け取られ、阪神ファンからの執拗なバッシングを覚悟する必要があったはずだ。



けれども、結局のところ私も落合同様、「長嶋さんと同じユニフォームを着てプレーすることの喜び」のほうが勝っていただろう。



文／江本孟紀

『長嶋亡きあとの巨人軍』（扶桑社）

江本孟紀

2025年11月1日

長嶋さん亡きあと、野球界、とりわけ巨人の行く末は厳しいものになるんじゃないのか。

２０２５年はそう悲観的にならざるを得ない１年だったように思える。



そこで本書では、長嶋さん亡きあとの巨人について、野球界の動向と重ね合わせながらお伝えしていければと思い、筆をとった。

主力打者が不振にあえぐ際には長嶋さんの力を借りて打撃指導を行ったり、チーム状況が思わしくないときにも長嶋さんを呼んで檄を飛ばしてもらったりもしたが、当然ながらこれからは一切できない。



巨人が抱えている課題は何なのか。さらには球界全体ではびこる諸問題にも、躊躇せず切り込んでいきたい。



長年野球界を見続けてきた解説者の視点で、日本野球をどう改善していけばいいのか、あますことなく述べるつもりだ。

巨人にとって、あるいは球界全体にとって、少しでも参考になれば、この上ない幸せである。



江本孟紀 （本書「はじめに」より）



