“原作者の大ファン”吉岡里帆、「ひらやすみ」の「アツすぎ！！」なシーン

女優の吉岡里帆（32歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。夜ドラ「ひらやすみ」で、原作の真造圭伍ファンにとって「アツすぎ！！」なシーンがあったと熱く語った。



夜ドラ「ひらやすみ」に出演している吉岡里帆が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。吉岡は原作の漫画を描いている真造圭伍の大ファンであり、「実家に漫画の棚があって。上京する時に全部は持っていけないと。選りすぐりの中で、真造圭伍先生の『台風の日』を持っていくと決めたくらいにすごく好きな先生」と話す。



吉岡によると、ドラマの中で森七菜が演じている美大生が描く漫画は、この「台風の日」の「ビール獣」という作品の1コマだそうで、「ファン的にはもう、アツすぎて！アツすぎ！！これあれだ！！！みたいな」と語った。