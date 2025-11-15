赤沢亮正経産相（64）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が悩まされている病気を告白した。

「赤沢さん、私は支持してます！いま予算委員会観てますが、スーツにフケが凄いです。秘書含めこのポストみたらすぐにフケ払いましょ！」という投稿をリポストし、赤沢氏は「親身なご投稿に感謝です」としつつ「赤沢は、祖父譲りの脂漏性湿疹という病気のため、どうしても時間とともに白く浮き上がった頭皮がフケのように肩に落ちてきます。できる限り注意するようにしていますが、集中しているタイミングなどでは気づかず溜まってしまうこともしばしばあります」と自身が悩まされる病いを明かした。

脂漏性湿疹とは、頭や生え際、顔面など、皮脂の分泌が盛んな部位にできる湿疹で、フケのようなものを伴った赤みが生じる皮膚炎のこと。

続く投稿で「毎朝シャンプーしたり、病院にも通ったり、同じ悩みを持つ経産省の職員の方が有効だった治療法を教えてくれたりしていますが、なかなか上手くいかなくて…」と説明。「この仕事では、見た目に気を配ることも大切だと理解しているつもりですが、このような事情があることもどうかご理解ください」と理解を求めた。

この投稿に、フォロワーからは「大変ですね」「ハードワークなので赤沢先生も体に気をつけてね」「同じ悩みを持ってる方への周囲への理解へと繋がるといいですね」などの声が寄せられている。