3年連続、通算で4度目の栄光となるナ・リーグMVPを受賞したドジャース・大谷翔平（31）。ワールドシリーズ（WS）ではMVPの称号を山本由伸（28）に譲ったものの、2試合に先発登板し3本のHRを放つなど二刀流として大車輪の活躍を見せ、WS連覇に大きく貢献した。

【写真】大谷が「許せなかった」と見られる「妊娠中の真美子さん」が映ったハワイ別荘の着工式の写真。すぐに削除された

そんな"世界一の男"は現在、自身が広告塔になったハワイの別荘プロジェクトをめぐる訴訟の被告人として、トラブルに巻き込まれている。実はWSが始まる3日前、大谷サイドは裁判所にある資料を提出していたのだ。シーズンを戦い抜いた大谷だが、裁判は長期化の様相を呈している--。【前後編の前編】

まずは訴訟の経緯を振り返ろう。訴訟の原告となっているのはハワイの不動産デベロッパー、ケビン・J・ヘイズ氏とブローカーの松本朋子氏の2人。両氏は不動産投資会社であるキングスバーン・リアリティーキャピタル社と共同で、ハワイの高級リゾート開発事業を進めていた。大谷は同社とプロモーション契約を結び、別荘地の購入者1号となっていた。

2024年4月には、「パラダイスを見つけました」「ここは特別な場所」などと語る大谷の広告動画が販売会社のホームページに掲載されるようになる。松本氏は日本のメディアにも出演し、別荘の魅力をアピールしていた。

トラブルが明るみに出たのは今年8月。ヘイズ氏と松本氏の2名が原告となり、「大谷の代理人、ネズ・バレロ氏がキングスバーン社に働きかけ、プロジェクトから外された」として、不当な権力行使だとして大谷とバレロ氏両名を提訴し、損害賠償を求めたのだ。

以降、原告側と大谷サイドの"やり合い"は続いている。裁判資料を読み込んだ在米ジャーナリストが語る。

「提訴を受け、大谷とバレロ氏の弁護団は9月、『もとの契約にはない別の不動産プロジェクトで、（原告らに）大谷の名前や写真が不正に利用されていた』と主張し、訴訟の棄却を求める文書を提出していました。

これに対して原告サイドは、新たに訴状を提出。要約すると『大谷側が主張する名前や写真の不正利用は、事前にバレロ氏や大谷の連絡役にメールで説明しており、サイト上に14か月にわたって公開され続けていた。

にもかかわらず、バレロ氏は突如として広告への反発を始め、原告2人をプロジェクトから除外したいがために、不正利用という理由をでっち上げた』という主張で、バレロ氏が所属するエージェント会社であるCAAとCAAスポーツも、新たに被告として加えています」

裁判の第1回期日は11月3日（現地時間、以下同）にオンラインで予定されていた。しかし11月3日といえば、ドジャースが地元・ロサンゼルスで"優勝パレード"を取り行なった日だ。実は大谷サイドはWS進出を決めた直後の10月20日、あるアクションを起こしていた。

「大谷サイドは原告側に対し、『大谷氏とCAAが不法に（不動産プロジェクトを）妨害したという主張はまったく根拠がない』として、ハワイ州の裁判所に訴状の棄却を求める申し立てを行なっていたのです。その時点で、11月3日の裁判予定は延期されていた可能性が予想されます。

対する原告側は10月30日、大谷サイドの主張に再反論する申立書を裁判所に提出。結果的には11月5日、原告・被告両者が双方に請求する証拠を裁判所が取り調べるとして、12月5日に審問（ヒアリング）が行われることが決まりました」（同前）

ワールドシリーズの優勝パレードと裁判が重なることは、大谷にとって大きなプレッシャーだった可能性もある。前出の在米ジャーナリストが続ける。

「一つのポイントは、大谷側が主張している原告らによる大谷の名前や肖像の『不正利用』が、どのように認められるかでしょう。

その際に重要になるのが原告らと当初交わしていた契約内容ですが、現在公開されている裁判資料上では、契約内容部分が黒塗りになっていて閲覧できない。12月5日の裁判では、その点が再確認されるのではないでしょうか」

大谷にとって貴重なオフシーズン。12月11日は妻・真美子さんの誕生日で、その約1週間前に裁判に向き合わなければいけないことになる。一方、大谷サイドにも"反撃"の準備はあるようだ。10月20日に提出された申立書には、以下のように記されている。

〈被告（大谷サイド）は、原告の不正行為、とりわけ大谷の名前や肖像の不正流用をめぐる不正行為に基づき、適切なカウンター訴訟（counterclaims）を適切な時期に起こす意向である。この（棄却の）申し立てが認められた場合、被告は別の訴訟において自らの権利を主張する〉

「大谷サイドは一貫して毅然とした態度を示しており、新たに反訴を起こすのであれば裁判の長期化は免れないでしょう。多くの企業の広告塔になっている大谷サイドは、自らの信頼性を証明するためにも、この裁判では徹底的に争う意向のようです」（同前）

原告サイドは今後、どのように裁判を進めるつもりなのか。松本氏に電話やメールをしても返答はなかった。一方、ヘイズ氏に電話すると、大谷サイドのキーマンであるバレロ氏の印象について語ったのだった--後編で詳報する。

（後編につづく）