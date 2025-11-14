様々なシーンに最適♡ デートで確実に映える「花柄バルーンワンピース」着回し術
メンズの好きが詰まった秋冬コーデを知りたくない？そこで今回は、中川紅葉とともに、上品な光沢感が華やかな「花柄バルーンワンピース」の着回しコーデを4つご紹介します。着映え確実な可憐なワンピはデートにぴったり♡ 特別な日に着ていくのはいかが？
Item 着回すアイテムはこちら♡
花柄バルーンワンピース
上品な光沢感と繊細な花柄で確実に映える華やかワンピ。おめかししたいときは、トップスをINしたレイヤードスタイルもサマになる。
Cordinate フェミニンワンピコーデ
黒のシアートップスに花柄ワンピを重ねたオトナ可愛いコーデ。透け感でほどよい色気を添えて、デートにもぴったりな甘モードスタイルに♡
Cordinate ちょっぴりアンニュイなプレッピーコーデ
グレー×グレーで洗練された印象をゲット。花柄ワンピを取り入れることでシンプルになりすぎず、女のコらしさも演出できる♡
Cordinate 女のコらしさ満載のガーリーコーデ
レースのボディスーツに花柄ワンピをあわせることで甘めな印象に♡ バッグを目を惹く鮮やかな赤にすることで、コーデのアクセントになる。
Cordinate ピンク×花柄のお上品コーデ
ピンクトップスに花柄ワンピースをあわせて甘めコーデ♡ 足元はブラックを選んでコーデ全体を締めて。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来