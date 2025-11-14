様々なシーンに最適♡ デートで確実に映える「花柄バルーンワンピース」着回し術

メンズの好きが詰まった秋冬コーデを知りたくない？そこで今回は、中川紅葉とともに、上品な光沢感が華やかな「花柄バルーンワンピース」の着回しコーデを4つご紹介します。着映え確実な可憐なワンピはデートにぴったり♡ 特別な日に着ていくのはいかが？

Item 着回すアイテムはこちら♡ 花柄バルーンワンピース 上品な光沢感と繊細な花柄で確実に映える華やかワンピ。おめかししたいときは、トップスをINしたレイヤードスタイルもサマになる。 花柄バルーンワンピース 22,000円／HONEY MI HONEY

Cordinate フェミニンワンピコーデ 黒のシアートップスに花柄ワンピを重ねたオトナ可愛いコーデ。透け感でほどよい色気を添えて、デートにもぴったりな甘モードスタイルに♡ 花柄バルーンワンピースは着回し。黒シアートップス 7,480円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）バッグ 4,399円／WEGO

Cordinate ちょっぴりアンニュイなプレッピーコーデ グレー×グレーで洗練された印象をゲット。花柄ワンピを取り入れることでシンプルになりすぎず、女のコらしさも演出できる♡ 花柄バルーンワンピースは着回し。テーラードジャケット 16,500円／dazzlin 白タートルネック 18,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿） ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ バッグ 4,399円／WEGO ローファー 13,200円／アルテミス（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Cordinate 女のコらしさ満載のガーリーコーデ レースのボディスーツに花柄ワンピをあわせることで甘めな印象に♡ バッグを目を惹く鮮やかな赤にすることで、コーデのアクセントになる。 花柄バルーンワンピースは着回し。ボディスーツ 15,400円／HONEY MI HONEY バッグ 14,960円／RANDA タイツ 2,640円／靴下屋（Tabio）ローファー 13,200円／アルテミス（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Cordinate ピンク×花柄のお上品コーデ ピンクトップスに花柄ワンピースをあわせて甘めコーデ♡ 足元はブラックを選んでコーデ全体を締めて。 花柄バルーンワンピースは着回し。ニット（ファーつきオフショルニット）7,700円／RESEXXY バッグ 4,399円／WEGO ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ ローファー 13,200円／アルテミス（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来