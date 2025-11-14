ビアードパパ「パリブレスト」期間限定で登場、アーモンドの粉末を練りこんだリング型シュークリーム

シュークリーム専門店『ビアードパパ』は、2025年11月19日から2026年1月5日までの間、「パリブレスト」(税込260円)を全国の店舗で販売する。

店頭では、クリスマスをイメージした華やかなデザインのポスターを掲示し、ホリデーシーズンへの需要を喚起する。

◆「パリブレスト」

アーモンドプードル(アーモンドの粉末)を練りこんだリング型のシュークリーム。生地は店内のオーブンで焼き上げており、香ばしいアーモンドの香りが広がる。波打った形状による高低差によって、表面はカリッと、中はふんわりとした異なる食感が楽しめる。定番のカスタードだけでなく、季節限定のフレーバーとの組み合わせも楽しめる。

パリブレスト クリスマスをイメージしたポスター

〈11月の限定フレーバーは「ココナッツサブレシュー」「焼き芋シュー」〉

また、2025年11月1日から30日までの間、「ココナッツサブレシュー」「焼き芋シュー」(各税込290円)を全国の店舗で販売している。

◆「ココナッツサブレシュー」

2025年で発売60周年を迎えた、日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品。ココナッツシュー生地の表面にシロップをコーティングし、店内のオーブンで二度焼きすることで、艶やかな見た目とザクザクとした食感に仕上げた。シュー生地の中には、ココナッツが香るなめらかな口どけのカスタードクリームを詰め、「ココナッツサブレ」のおいしさをシュークリームで再現した。

ビアードパパ「ココナッツサブレシュー」イメージ

◆「焼き芋シュー」

サクサクとした食感のシュー生地の中にお芋クリームを合わせ、シュー生地の表面に紫芋のパウダーをかけて仕上げた。お芋クリームには、ほくほくとした食感と上品な甘さが特徴のさつまいも『なると金時』を皮ごと使い、特製カスタードを合わせた。まるで焼き芋をそのまま食べているかのような濃厚な味わいが楽しめる。

ビアードパパ「焼き芋シュー」イメージ

