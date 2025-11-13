テレビ東京系「世界の秘境で大発見！日本食堂第２５弾！」が１２日に放送され、タレントの長嶋一茂が出演。嫌いな人を明かす場面があった。

同番組は「こんな所にまで日本食堂があるの！？」という秘境にある日本食店「日本食堂」を探し訪ね紹介。ネプチューンの名倉潤がＭＣを務め、ゲストとして長嶋のほか近藤真彦、河井ゆずる（アインシュタイン）、小倉優子がスタジオ出演した。

その中で尊敬する先輩の名前を店名に付けたというハンガリーの日本食店を紹介し、スタジオのトークはそれぞれが尊敬する人について発展。すると一茂は「僕の年になると尊敬するけど嫌いな人っている」と語り出した。

そして「もう天国に行かれてしまったので名前を出して申し訳ありません」と両手を合わせてから「野村克也監督（ヤクルト監督など）ね。大嫌いなんですよ。だけどリスペクトしている」と名前を挙げた。これに名倉は「なんか分かるわ〜、その言い方」と理解を示した。

さらに一茂は「あともう一人いるの、張本（勲）さん。大嫌いなんだけどリスペクトしてる」とぶっちゃけ。名倉に「それは野球人として？人としては嫌いなの？」と尋ねられると長嶋は「そう。嫌い、大嫌い」と正直に答えると共演者は騒然となった。

それでも「でもすばらしい。野村さんの野球への執着とか執念とか、勝ちへこだわる姿勢。張本さんの最多安打記録は破られないからね。絶対に破られない」と力説。しかし最後は「だから尊敬はします。でも嫌いです」と強調していた。