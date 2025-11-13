元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。母親から「泣きの電話が入って」と打ち明ける場面があった。

この日はAKB時代に共に活動したタレントの大家志津香とそろって登場。2人は極度のめんどくさがりだといい、「風呂キャンセル界隈」の話題となった。

大家が「風呂キャンは近いかもしれない」と夜に風呂に入らず、朝入るタイプなどと語ると、柏木も「分かります、お風呂」と同調。

自身も仕事がない時などは風呂にあまり入りたがらない「風呂キャンセル界隈」だと話したことがあったとし、すると鹿児島の母から「あなたがお風呂に入らないとテレビで言ったことにより、私は近所の方々から娘さんお風呂入んないんですねって言われる」「もう恥ずかしい。とにかくお風呂に入ってください」との「泣きの連絡が入って」と苦笑した。

テレビで言い始めたのが早かったと言われると「風呂キャンの最先端です」と柏木。MCの「ハライチ」澤部佑が「じゃあ何年ぐらい入ってないの」とツッコむと、全く入っていないわけではないと苦笑した。