『関ジャニ∞』『NEWS』元メンバー内博貴 初のインスタライブで″事故多発″も……「可愛い」の声

『関ジャニ∞』（現SUPER EIGHT）と、『NEWS』の元メンバーである内博貴（39）が、10月27日にインスタグラムを開設。同28日に初めてのインスタライブを行った。開始早々から、今や禁句ワードとなっている「ジャニーズ」と発言してしまうなど、SNSに不慣れな内は「初心者ならではのさまざまな″やらかし″をしてしまった」（芸能ライター）という。

大阪府出身の内は、1999年にジャニーズ事務所（当時）に入所し、関西ジュニアで下積みを経験。’02年12月結成の関ジャニ∞のメンバーに選ばれたが、’03年にはNEWSとしても活動することになり、同年11月に「NEWSニッポン」でインディーズデビューを果たした。

そして、’04年８月に関ジャニ∞名義でシングル「浪花いろは節」をリリースし、関西限定でCDデビュー。錦戸亮（41）とともに、NEWSと関ジャニ∞を兼任していた。ところが’05年７月、未成年飲酒（当時18歳）で補導され、無期限の活動自粛処分を受けることに。翌年末に「研修生」の位置づけで復帰するも関ジャニ∞、NEWSからは離れ、個人仕事にシフトしていった。

以降、ソロで音楽活動や舞台を中心に俳優業を行ってきた内。このほど、時代の流れに乗ってインスタデビューした形だが、当人はこうしたSNSやライブ配信にあまり慣れていないようだ。

内はライブ配信の冒頭で、「あれは僕の誕生日の日かな。９月の10日の日に、ジャニーズのWEBの配信のほうで、『インスタグラムをやらせていただきますよ』っていうふうに言わせてもらったんですけど」と、アカウント開設の経緯を説明。自然な流れで、故ジャニー喜多川氏の性加害問題により、タブーとなった旧事務所名を発してしまった。

その後、コメント欄を見た彼は「あ、俺言っちゃった？」と事態に気づいた様子。「何の悪気もないし、わざとでもないから。ごめんなさいね」「気をつけて、今日この配信、やっていきますね」と、気を引き締めた。

異例の展開続きにスタッフから″ストップ″

「内は『ハッシュタグ』『アーカイブ』といったSNS界隈やライブ配信で主流のワードの意味がわかっていないようで、終始初々しさ全開でした。また、配信内ではかつての仲間・錦戸とたまに連絡をとっていること、現SUPER EIGHTの丸山隆平（41）のLINEは知っているという貴重な話も。内の配信はNEWSの小山慶一郎（41）も視聴しており、コメントを通じて11月に食事の約束をするなど、元メンバーとの交流もありました」（芸能ライター）

視聴者にスクリーンショットタイムを設けた場面では″NEWSポーズ″の話題になり、内が久しぶりに「NEWSニッポン」を振り付きで歌うサービスシーンもあったが……。

「内がやったポーズは一部の国で侮辱的な意味を持つコルナのジェスチャーだったためか、スタッフからストップがかかってしまったんです。スクショタイム中はほかにも、事務所側が用意したとみられる『Instagram ライブ 操作マニュアル』と書かれた紙を視聴者に向けて見せるなど、異例の展開続きでした」（同）

こうした内の言動がX（旧ツイッター）で広まると、ライブの全編を見ていないであろうユーザーたちからも、「社内マニュアルを公開するのは非常識ではないか」といった否定的なコメントが上がってしまった。

「とはいえ、今回の配信で内に心をつかまれた人たちもいます。内といえば、過去の″未成年飲酒騒動″でテレビなどから離れた時期があり、近年は舞台への出演がメインだったため、STARTOのファンですら、内が話す姿を見たのは久しぶりだったようなんです」（同）

ライブ配信を見たSTARTOのファンからは、

<久々に内くんを見たら話し方とかが当時と全然変わってなくて……青春を思い出した>

<やっぱり内くんはいくつになっても可愛い。さすが私の初恋の人>

<内くんって、可愛い喋り方するんだね。若い頃のイメージと、ドラマに出た時のイメージしかないから、こんな可愛くて優しいのはいいね>

<見た目は大人になってるんだけど、声も話し方もあの頃の内くんのまま。話し方が優しすぎて、ときめきが止まらない>

と、好意的な評価が寄せられていた。

先日、内は桜田ひより（22）とM!LK・佐野勇斗（27）がダブル主演を務める10月期ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の第３話・第４話にゲスト出演。事前告知なくいきなり登場し、『天国の恋』（フジテレビ系、’13年放送）以来、約12年ぶりのドラマ出演が注目を集めたばかりだ。

さらに、佐藤隆太（45）が主演し、『NEWS』加藤シゲアキ（38）も出演しているフジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』の第６話（11月11日放送）にもサプライズ出演。かつての仲間、加藤との共演が実現した。

久々のテレビ露出や、インスタ開設によって、新たなファンをつかめるだろうか？