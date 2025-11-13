ニッパツはウリ気配スタート、シート事業振るわず上期営業減益 ニッパツはウリ気配スタート、シート事業振るわず上期営業減益

ニッパツ<5991.T>はウリ気配スタート。１２日取引終了後、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は３９３９億３０００万円（前年同期比０．７％増）、営業利益は１８５億３４００万円（同１９．２％減）だった。自動車メーカーによる減産影響で主力のシート事業が振るわず、全体の足を引っ張った。減益で着地したことが嫌気されている。



あわせて、モーターコア事業の拡大に向けてインドへの投資を決定したと発表した。自動車電動化の需要に対応するため生産体制を整備する。投資額は約１５億円。将来的な工場の増築や追加の設備導入を予定しており、今後の投資も含め２０３０年までの投資総額は約１００億円を予定しているという。



出所：MINKABU PRESS