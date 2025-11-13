オリオールズのエライアスＧＭが１２日（日本時間１３日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催中のＧＭ会議で、オ軍からＦＡとなっている菅野智之投手（３６）について、再契約の意向があることを明かした。同ＧＭは「彼はここメジャーで通用することを証明したと思うし、彼と再び話をすることを楽しみにしている。我々は彼との交渉のアポイントを得たいと願っている」と前向きな姿勢を示した。

菅野はメジャー１年目の今季３０試合に登板し、１０勝１０敗、防御率４・６４。１年契約だったため、ワールドシリーズ終了後の２日（同３日）にＦＡとなった。シーズン終了後、エライアスＧＭは、通訳を交えて菅野と話し合い、「彼が素晴らしいシーズンを送ったこと、チームを助けてくれたこと、真のプロフェッショナルであるか私の感謝の気持ちを伝えて、握手した」と、振り返った。

「我々は、彼を通して素晴らしい経験をし、逆に彼も我々を通じて素晴らしい経験をしたと思う。シーズン通じて健康体で１６０イニングに近い登板回数（１５７回）を投げた。彼のおかげで多くの試合に勝てたし、メジャーでも最もタフな地区でも、適応に成功した」

先月菅野は３６歳となったが、「彼のスタイルをみていると、彼は年齢を経験という利点に変えているようだ。彼は年齢は、彼を円熟した投手にしていると思う」と、問題とはみていない。また、シーズン終盤に増えた被本塁打数についても「ホームラン数は全体的に増えており、最近の攻撃スタイルでもある。同時に、本塁打を減らす工夫は出来るはず。メジャーで経験を積めば、そこは良くなっていくと思う」と、伸びしろをみている。

「我々は今季、捕手陣が相次ぐ怪我で離脱し、菅野も何人もの捕手とコンビを組まなければならなかった。菅野は苦悩する様子をみせず、どの捕手とでも、いいコミュニケーションを図ってくれた。それでも、来年はラッチマンが健康体で開幕から正捕手を務め、若いバサロが控えという形がみえている。そこは、投手陣全般にとってプラスとなるはず」と同ＧＭは、「スガッチマン」のコンビ結成２シーズン目にも期待している。

「我々は代理人と連絡を取り合い、（先発陣の）市場がどう動いていくか注目していく」と、再契約に前向きな姿勢をみせた。