『少年サンデー』第50号と『ゲッサン』12月号（小学館）が11月12日（水）に発売された。

【画像】あだち充祭りの 『少年サンデー』と『ゲッサン』

『少年サンデー』第50号と『ゲッサン』12月号はあだち充画業55周年記念号。両誌合同の企画として“合体表紙”仕様で登場。代表作『タッチ』と『MIX』のイラストがつながるデザインとなっている。

『週刊少年サンデー』第50号では、あだち充による新作ショート読切のほか、高橋留美子・青山剛昌による描き下ろしエッセイを掲載。両作家がそれぞれ、あだちとの交流や影響を語る。また、「サンデー作家が選ぶ、あだち充ベスト1コマ」特集や特別付録「あだち充コマステッカー」、記念グッズプレゼント企画なども展開されている。

同日発売の『ゲッサン』12月号では、『MIX』の巻頭カラー掲載に加え、特別付録として「『MIX』24巻アナザーカバー」が封入されている。さらに、あだち充画業55周年記念の最新情報をまとめた特集記事も収録している。

これに合わせ、漫画アプリおよびWEBサイト「サンデーうぇぶり」では、11月25日まで『タッチ』や『H2』など、あだち作品43巻分の無料公開フェアを実施中。さらに、作品登場キャラクターをモチーフにしたオンラインゲーム「あだち充キャラクター神経衰弱」も同期間に配信されている。

12月19日からは東京・池袋のサンシャインシティ展示ホールCにて「－画業55周年記念－ あだち充展」が開催される予定。原画や制作資料の展示を通じて、これまでの創作活動を振り返る大規模展覧会となる。

同日には、あだち充の新刊3冊も小学館より発売された。『MIX』第24巻、新装版『あだち充イラスト集 Season’s Album 1』、および新作『あだち充イラスト集 Season’s Album 2』。いずれもA4判または新書判で刊行され、画業55周年記念企画と連動した出版ラインナップとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）