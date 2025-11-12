飛び出すHcupバストの乳星(ニュースター)・ 星野琴「すごく胸の揺れが激しくなっております」
グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。
そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は、元歯科助手からグラドルに転身した星野琴さんのイベントの模様をお届けします！
☆星型ニップレスで"飛び出すHcupバストの乳星(ニュースター)" に注目です！
5thDVD『ほしいままに』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年11月3日）
●星野琴（ほしの・こと）
2003年10月23日生まれ 愛知県出身 T161cm B97 W65 H90
元歯科助手からグラドルに転身。2024年の夏に1stDVDをリリースして、早くも5作目と極めて順調かと。
恵まれた"飛び出すHcupバスト"も存在感バツグン。イメージDVDも出し惜しみもせず、大胆な衣装も着用してくれてありがたい限りです。名前にちなんだ星型のニップレスはトレードマークにもなりそうな、勢いを感じます。
キャラクターも明るく元気でハツラツとしている感じに、救われるというか、癒やされるというか、心強さを感じます。
――いつごろ、どちらで撮影しましたか？
星野 5月の末に沖縄で撮影したものです。
――沖縄の楽しかった思い出は？
星野 え〜、ごはんが美味しかったです。
――特に何が美味しかったですか？
星野 ハンバーガー。ハンバーガーが美味しかったです（笑）。
――今回の設定とか、役柄を教えて下さい。
星野 エステティシャンの役だったり、制服を着たりしています。
――キャプチャーごとに、いろいろ楽しめるということですかね。オススメ、お気に入りのシーンをいくつか教えてください。
星野 ビーチのところは、カップルが一緒に走って遊ぶみたいなシーンなんですけど、めっちゃくちゃ、私の素が出ていて、面白いと思います。
――それはオレンジのマイクロビキニの（ジャケットの）表紙のシーンですね。素が出ているのは具体的にどんな感じですか？
星野 めっちゃよく笑うんですけど、楽しすぎてずっと笑ってます。
――自慢のHカップが、一番、表現できたのはどこでしょう？
星野 （ジャケット裏）右下の（写真の）一緒に運動するシーンで、ちょっとランニングをしたり、バランスボールとかストレッチもするんですが、ここはすごく胸の揺れが激しくなっております。
――（ジャケット裏左下の写真）星型のデザインニップレスもしてますね。
星野 星野なんで、星型にしてもらいました（笑）。
――今作の自己採点は？
星野 150点です。お気に入りです、とっても。
――キャッチフレーズの"グラビア界の乳星（ニュースター）"はどうですか？
星野 "乳星（ニュースター）"（笑）。いや、どうなんだろう。でも"飛び出すHcup（バスト）"って2nd(DVD『琴のコト』)の時に言われてて、そっちの方が広まってますね（笑）。
――最近22歳になったばかりなんですね。
星野 はい、先月(10月）に22歳になりました。
――何か、新たに始めたことはありますか？
星野 何、始めたかな。あっ、お料理教室に通ってます。
――料理の資格とかを目指している感じですか？
星野 いや、ぜんぜん。ただ、家で美味しいご飯を食べたいなっていうくらいな気持ちです。
――誰かに作ってあげたいわけでは？
星野 ぜんぜん、今のところは自分のためだけに通ってますね。
――今作のタイトル『ほしいままに』にかけて、今、何か欲しいものはありますか？ クリスマスも近いですし。
星野 えー。こないだの撮影会で、ヘアアイロンを置いてきて無くなっちゃったので、欲しいです（笑）。
――憧れのグラビアアイドルはどなたでしたっけ？
星野 ずっと、風吹ケイさんって言わせてもらっているんですが、9月末くらいに風吹さんの「風吹ケイ のJやねん!」という『MEN'S DVD』の企画で共演させていただくことができました。
――なにか、風吹さんからコメントとか、もらえましたか？
星野 「えっ、嘘でしょ。なんで私に？」って、ずっと信じてもらえなかったです。共演した今でも変わらず、憧れています。
＊ ＊ ＊
というわけで、検索してみたら、"風吹ケイ のJやねん!"の出演回は、特別版がYouTubeでも配信されているようです。グラビア、イメージDVD、撮影会にやる気が溢れているのも心強い。これからの活躍も注目ですね。
取材タイムの、たれ耳白うさぎコスのセクシーなビキニ姿もなかなか可愛いかった。
取材・文・撮影／北川昌弘