チャンネル登録者数56万人を超える双子の姉妹による大食いユーチューバー「はらぺこツインズ」が12日までにYouTubeチャンネルを更新。活動休止の理由を説明。2人ともうつ病を患っていることを公表した。

「【ご報告】活動休止の本当の理由をお話しします。」と題した動画をアップし、「今回はたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。たくさんの応援コメント本当にありがとうございました」と2人そろって頭を下げた。

あこは入院の原因について、「主な原因なんですけど、ストレス性胃腸炎。慢性的な胃の不調もあったの。それに椎間板ヘルニアもあって、長年患っている病気もあって、それが全部重なっちゃって今回の入院ということになった」と説明した。

あこは「声を大にして言いたいのが、大食いのせいで入院したんじゃないかみたいなのをすごい見たんですけど、全然そんなことなくて、むしろ大食いしてる時の方が体調良かった」と主張。「大食いは不健康みたいな感じのイメージを本当に持ってほしくない。健康には気を遣って食べているので」と訴えた。かこも「大食い＝体に良くないみたいなイメージを持たれがちなんですけど、私たちが倒れた理由は自分自身をコントロールできなかっただけで、自己管理の甘さによることなのね。だから（大食いは）本当に関係ない。これだけは間違った情報として言ってほしくない」と話した。

さらに、あこは「冒頭長年患っている病気があるって言ったんですけど、今回体調を崩した主な原因となったのがうつ病。私たち2人ともうつ病です」とうつ病を公表。病状について「気持ちが下がるというか落ち込むことが多いから、ストレスにも凄く弱い」と説明した。かこは「何にも興味がなくなるの。私たちだったら食べるのが大好きやしそれが生きがいで生きとったやん。でもその食べるっていうことにすらも興味がなくなるの。普通の人が送る日常生活を送れない。どんどん負のストレスが始まっちゃって、自分たちが管理できるキャパを超えてしまったというのが今回の最大の原因」と明かした。

先月24日に姉のかこがインスタグラムを通じ、はらぺこツインズの活動休止を報告。妹のあこについて「先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と報告。また、かこ自身も体調不良が続いているとし、「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と説明していた。