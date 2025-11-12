タモリが表紙を飾った、原宿カルチャーマガジン『セントラルアパート』が11月20日（木）にAlphaDriveより発売される。

【画像】タモリが語る、原宿の思い出

株式会社アルファドライブの子会社である株式会社Ambitionsが、東急プラザ原宿「ハラカド」を中心とした原宿カルチャーマガジン『セントラルアパート』の制作協力として参画することが発表された。編集長には、株式会社れもんらいふ代表でアートディレクターの千原徹也を迎え、2024年4月に開業した東急プラザ原宿「ハラカド」から新たなカルチャーを発信する取り組みとして、本誌は「ハラカド」から誕生する初の雑誌となる。

『セントラルアパート』の創刊号の表紙および特集には、原宿にゆかりの深いタモリをフィーチャー。これまでとこれからの原宿を編集した新たなカルチャーマガジンとして発行される。

創刊号の第一特集「夜」では、女優・モデルの南琴奈による「真夜中のドレスコード」など、原宿の“今”を象徴するコンテンツを多数掲載。空間プロデューサーの山本宇一、歌手・俳優・アーティストのコムアイ、スチャダラパーのBoseなど、多彩なクリエイターやアーティストが登場した。

本誌は、「ハラカド」近郊の書店や店舗をはじめ、全国の一部書店でも販売される。ハラカド内では3階の「れもんらいふ」特設販売箇所にて販売されるほか、代官山蔦屋書店での特別設置や、全国各地での書店プロモーションも実施予定。今後は年2回の発行を予定しており、次号は2026年春頃に刊行予定だ。

■東急プラザ原宿「ハラカド」コメント「セントラルアパート」という雑誌の創刊を通じて、原宿の街に息づく文化や創造の力を次世代へとつなぐ一助になればと考えています。私たちはこの街とともに、新しい原宿の物語を紡いでいきたいと思います。ハラカドとして、原宿との関わり方の意思を感じられるコピー「HARAJUKU age.」が入ったPRビジュアルも展開しています。

■千原徹也コメント（記事内一部抜粋）「70年代に、この神宮前交差点にあったアパート、それが「セントラルアパート」です。このアパートこそ雑誌のような「場」でした。タモリさんや糸井重里さん、浅井慎平さん、などが事務所を構え、そこに「偶然に始まる」というプロジェクトが、たくさん生まれたのです。そんな雑誌にしたい！と言うのは烏滸がましいですが、ちょっとそんな雑誌にしたいと思ってタイトルをつけました。」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）