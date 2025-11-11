¥¢¥Ë¥á¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö»£±Æ¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¥¢¥Ë¥á»£±Æ¤Î¥×¥í¤¬¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖTROYCA ¥¢¥Ë¥á»£±ÆºÂÃÌ²ñ¡×¥ì¥Ý¡¼¥È
¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤Ç¤Ï±é½Ð¤äºî²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÇÁüÁÇºà¤ò²Ã¹©¡¦¹çÀ®¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê²èÌÌºî¤ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö»£±Æ¡×¤â½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¡ØRe:CREATORS¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦TROYCA¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»£±Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡ÖTROYCA ¥¢¥Ë¥á»£±ÆºÂÃÌ²ñ¡×¤¬¡¢¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»£±Æ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
TROYCA¥¢¥Ë¥á»£±ÆºÂÃÌ²ñ
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢²ÃÆ£Í§µ¹¤µ¤ó(º¸)¤ÈÄÅÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó(±¦)¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏTROYCA¤ÎÀßÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁüÉô¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Ï»£±Æ´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¡£
TROYCA¤Ï2013Ç¯¤Ë¡¢Ä¹ÌîÉÒÇ·¤µ¤ó¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÊüÏ²Â©»Ò¡Ù¤ä¡ØFate/Zero¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¢¤ª¤¤¨¤¤¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£TROYCA¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ª¤¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÈÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏTROYCA¤ÎÀßÎ©Á°¤«¤éÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼¤ÎÆÃµ»¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ:Q¡Ù¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢TROYCA¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÊüÏ²Â©»Ò¡Ù¤Ë»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿åºÌ²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç±ÇÁü¤òÆ°¤«¤¹½èÍý¤Î¸¶·¿¤ÏÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
TROYCA¤¬À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢2¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤¿¼ÂÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¡ØRe:CREATORS¡Ù¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬»£±Æ´ÆÆÄ¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤¬»£±Æ´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤ÏËÜÍè¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÆÃ²½¤¹¤Ù¤¿¦¶È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥«¥Ã¥È´ÉÍý¤ä»Ø¼¨¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÈÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë»£±Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌò¿¦¤Ë¤ï¤±¡¢ÆñÅÙ¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆü¾ïÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ÏÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÌò³äÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½ªÈ×¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼ - YouTube
¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÝ¯»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ²¼¤Ë¤Ï»àÂÎ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¡£¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¬¥²¡¼¥àÈÇ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬»£±Æ´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ø¤ä¤¬¤Æ·¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Îº¢¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡Ù¤Ç¤Ï»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ï»£±Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥óThird Beat¡ª¡Ù¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â»£±Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ê1´ü¡Ë¡Ù¤ÎÁí½¸ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤ÎÁ°ÊÔ¤¬2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡ÙËÜÍ½¹ð¡Ã¡ÚÁ°ÊÔ¡Û10/3(¶â)¡¦¡Ú¸åÊÔ¡Û12/5(¶â)¸ø³«¡ª - YouTube
¤³¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢TROYCA¤Î¥í¥´¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥´¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö3¿Í¤ÇÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç3¤Ä¤Î¸÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê½ñ¤¤Ã¤Ý¤¤±ÇÁü¤ò½Ð¤¹¤È¤¢¤ª¤¤µ¤ó¤Ë¤µ¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼ê½ñ¤¤Îºî²èÉôÌç¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÌç¤¬¥Î¥¤¥º¤ÇÍ»¹ç¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡ØRe:CREATORS¡Ù¤Ç¡¢Éô²°¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡£°Ê²¼¤ÎPV¤Ç¡¢27ÉÃ¤¯¤é¤¤¤«¤é³ºÅö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:CREATORS¡Ê¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë¡×Âè3ÃÆPV - YouTube
¤½¤â¤½¤â¡Ö»£±Æ¡×¤ÏÊ¿ÌÌÅª¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á2D±ÇÁü¤Î½èÍý¤òAdobe After Effect¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÉô²°¤Î3D¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¡¢3D¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î½èÍý¤Ï¡Ö»£±Æ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤òÉ½¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤¬¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸Â¦¤«¤éÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸Â¦¤«¤é´ÑµÒÀÊ¤ò¸«¤¿»þ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ë´ÑµÒ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°Å°Ç¤Ç¸÷¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£´ÑµÒ¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬È¿¼Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤½èÍý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¤ÎBD-BOX¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµ±ÇÁü¡Ø±«¤ÎÃÇ¾Ï¡Ù¤Ç¡¢³¦ÄÍ°ËÆàÈÁ¤È¥«¡¼¥à¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤¬±«¤ÎÃæ¤ò¼Ö¤ÇÁö¤ë¾ìÌÌ¡£
¥«¡¼¥à¤¬¡Ö¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Í¤¨¡×¤È¸À¤¦¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹Ä¶¤·¤Ë¥«¡¼¥à¤Î´é¤¬±Ç¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÍî¤Á¤ë±«Î³¤È¤½¤ì¤ò¤Ì¤°¤¦¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤â±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Ç¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿±«¿å¤Ç±¿Å¾¼ê¤Î´é¤ÏÏÄ¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ç±«¿å¤ò¤Ì¤°¤¦¤È±«¿å¤¬¤¹¤°¤Ë°ú¤¡¢¤½¤³¤Ë±«Î³¤¬¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ç±«¤Î·ã¤·¤µ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±«¿å¤Î°ú¤Êý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî²èÈÉ¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ÏÌýËì¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ì¾ð¤¬¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥»¥ê¥Õ¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»ñÎÁÍÑ¤Ë¥ë¡¼¥×±ÇÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌýËì¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ë»ê¤ê¡¢²þ¤á¤Æºî²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö¸«¤ëÎÏ¡×¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏYouTube¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÂçÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê(¾Ð)¡×¤È¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¤Ç¡¢¼ê¤Î¶õ¤¤¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î½èÍý¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²¿ÁØ¤â¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Ê£»¨¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÉÔÍ×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¤³¤Ã¤½¤êÈ´¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸åÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸µÄÌ¤ê¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤ª¤¦¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç(¾Ð)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤Ë¸åÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á1´ü¤ÎÁí½¸ÊÔ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤Î±ÇÁü¤òºÆ»£±Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬¸Å¤¯¤Æ³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÒÆâ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤êÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Èµ¯¤³¤ëÌäÂê¤Ç¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤Î·üÇ°ÅÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ë¶ÉÌÜ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢²áµîºîÉÊ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤ÈÄ¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ê¤é¤³¤¦¤¹¤ë¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØRe:CREATORS¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¤´¤È¤ËÀßÄê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî²è¤Ê¤É¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤âÆÃÄ§¤ò¤ï¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:CREATORS¡Ê¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë¡×Âè1ÃÆPV - YouTube
¡ØRe:CREATORS¡Ù¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°ì±þ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºîÉÊ¤ÎÀßÄê¤ÏÄÌ¾ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö»£±Æ¤µ¤ó¤ÇÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµåÂ¦¤È²ÐÀ±Â¦¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÊ¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏµå¤Ïº£¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÃÏÂ³¤¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢²ÐÀ±Â¦¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¶ËºÌ¿§¤Ë¶á¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤«¤é¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¤Ü¤¯¤Î¤Ê¤«¤ÎÎ¢ÀßÄê¤Ç¤¹(¾Ð) ¤â¤·´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»£±ÆÈÉ¤«¤éºî²è¤ËÄó°Æ¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËTROYCA¤Ï¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ëºî²èÈÉ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÉ¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÁêÃÌ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî²èÈÉ¤«¤é¡Ø¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºî²è¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È²óÅú¡£°ìÊý¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²ÃÆ£¤È¥¹¥¿¥ó¥¹°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ïºî²è¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤«¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïºî²è¤µ¤ó¤Î°Õ¿Þ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡¢¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÅª¤Ê»£±Æ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀè¹Ô¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî²èÈÉ¤è¤ê¤â´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë»þ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢TROYCA¤Ï²áµî¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¡¢¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Ê¤ÉÁ´11ºîÉÊ50¥«¥Ã¥È°Ê¾å¤Î»öÎã¤ò²òÀâ¤·¤¿½ñÀÒ¡Ö10Ç¯Ê¬¤Î¥«¥Ã¥È¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ TROYCA¼°¥¢¥Ë¥á»£±Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÉ¾È½¤¬¹â¤¯¡¢³¤³°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡Ö¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï½ÅÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤âºß¸Ë¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£