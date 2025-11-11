ＪＲ東日本は１１日、同社のＩＣ乗車カード「Ｓｕｉｃａ」のキャラクターとして活躍してきた「Ｓｕｉｃａのペンギン」が、２０２６年度末をもって“卒業”することを発表した。

Ｓｕｉｃａは２００１年にサービスが開始され、「Ｓｕｉｃａのペンギン」は当初からイメージキャラクターとして登場。その愛くるしい見た目から親しまれ、オリジナルグッズが多数製作、販売されるなどキャラクターとしても人気を集めてきた。

ＪＲ東日本はこの日「Ｓｕｉｃａが新しい次元へ進化することから、Ｓｕｉｃａ誕生２５周年にあたる２０２６年度末をもって卒業し、新たなイメージキャラクターへとバトンタッチします」とコメント。「長きにわたってイメージキャラクターを務めていただいた『Ｓｕｉｃａのペンギン』と、その作者である坂崎千春様へ改めて感謝を申し上げます」とした。

気になる“後任”に関してこの日は具体的な発表はなし。「お客様の生活と幅広い視点を持つ、進化するＳｕｉｃａのイメージを担っていただきます」とし、「新キャラクターの原案的なアイデアなど、誕生プロセスにおいて、何らかの形でお客様に参画していただくことも検討しています」とコメントした。