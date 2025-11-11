【手子摺る】はなんて読む？困ることを表す言葉！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

【手子摺る】はなんて読む？ 「手」と「子」はよく見る漢字ですが、「摺」は見慣れませんね。 最初の2文字の読みを考えてみると、ピンとくる方もいるのではないでしょうか。 いったい、「手子摺る」はなんと読むのかでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「てこずる」でした！ 手子摺るとは、手に余る、処置に困る、解決に手間取るといった意味の言葉です。 「トラブルの解決にてこずる」といった用法で使われますね。 「手子摺る」以外に、「梃摺る」という漢字で書く場合もあります。 「手子」も「梃」も、てこの原理で有名な、支点のまわりを回転する棒のことを指す漢字です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部