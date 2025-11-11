【手子摺る】はなんて読む？困ることを表す言葉！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

【手子摺る】はなんて読む？

「手」と「子」はよく見る漢字ですが、「摺」は見慣れませんね。

最初の2文字の読みを考えてみると、ピンとくる方もいるのではないでしょうか。

いったい、「手子摺る」はなんと読むのかでしょうか。

果たして、正解は？

正解は、「てこずる」でした！

手子摺るとは、手に余る、処置に困る、解決に手間取るといった意味の言葉です。

「トラブルの解決にてこずる」といった用法で使われますね。

「手子摺る」以外に、「梃摺る」という漢字で書く場合もあります。

「手子」も「梃」も、てこの原理で有名な、支点のまわりを回転する棒のことを指す漢字です。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

