Perfumeあ〜ちゃん結婚、ファン驚き＆祝福の声あふれる「嬉しくて鳥肌」「ファンに尽くしてくれた人生」
テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表。SNSでは驚きと、たくさんの祝福が寄せられている。
【写真】すてき！ふわふわスカートの優雅な写真を添え結婚発表したあ〜ちゃん
あ〜ちゃんは投稿で「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」などと喜びをつづった。
突然の結婚発表にSNSでは「えーー！」「ビックリしました」など驚きの声が多数。このほか「良かったー！本当におめでとうございます」「あ〜ちゃんの幸せはファンの幸せだよ」「嬉しくて嬉しくて鳥肌が止まらない」「あ〜ちゃんなら楽しい幸せな家庭になるんだろうなぁ」「ファンの人となんて夢がありますなぁ」「Perfumeとして、ファンに尽くしてくれた人生、今度は西脇綾香として自分の幸せに尽くしてください！！」など、たくさんのコメントが寄せられている。
