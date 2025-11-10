ホンダが「コンパクトSUV」世界初公開！ 光る「H」エンブレム装着した斬新デザイン！ 悪路もイケるエントリーモデル「ゼロアルファ」27年発売へ！ 価格は約460万円か!?

光る「H」エンブレム装着した斬新デザイン！

ホンダは、新グローバル向けEVの「0（ゼロ）シリーズ」を2024年1月に米国で行われた「CES 2024」において初めて公開しました。

さらに「CES2025」では、フラッグシップの「Honda 0 SALOON（ゼロ サルーン）」、SUVの「Honda 0 SUV」を披露し、そして今回の「ジャパンモビリティショー2025」では、エントリーモデルとなるコンパクトSUVの「Honda 0 α（ゼロ アルファ）」のプロトタイプをワールドプレミアしました。

JMS2025で世界初公開された「ホンダゼロ α（アルファ）」

外観は、コンセプトカーらしくスリークな雰囲気が漂います。フロントにはパネル状のスクリーンフェイスを配置。ヘッドライトと充電口、発光式のエンブレムなどを一体化させた斬新かつスマートな顔つきとしました。

リアはテールをスパッと立ち切り、テールランプやバックライト、ウインカーなどをまとめたU字型のライトシグネチャーが目を惹きます。内装は非公開でしたが、5人乗りになる模様で、実用性も備えています。

ゼロ アルファについて担当者に話を伺うと、ゼロシリーズが持っている独創的でスリークな雰囲気のキャビンを含めて､アジアのユーザーに届けようという狙いを込めたとのことです。

アジアでの使われ方を配慮し、高めの悪路走破性を備え、ゼロシリーズの中では最もタフネスであることをデザインの面でもアプローチしています。

ゼロ アルファは、スズキ「eビターラ」やヒョンデ「クレタ エレクトリック」といったコンパクトSUVの対抗馬となることを想定してデザインされているといい、そうなるとBセグメントSUV級のBEVということになります。

悪路走破性というキーワードが出てきたため、前後モーターを備える4WDなのか気になりますが、パワートレーンや駆動方式、航続距離などの詳細は明らかにされていません。

ただし、駆動方式を問わず、ラフロード程度の道であれば走行することを想定しているようです。

なお、ゼロシリーズのバッテリーは、仕向け地や生産国、サプライヤーなどによって変わってくる模様です。

BEVを購入する層は、将来の潜在ユーザーも含め、インドなどのアジアでは若い層がターゲット、一方の日本では30代〜40代くらいが中心になる想定です。

ゼロ アルファの市販モデルは、日本やインドなどに投入するとアナウンスされており、「WR-V」と同様にインドで生産。発売は2027年中の予定で、価格は3万ドルくらい（約460万円）になる見込みだそうです。