新作ツーハッチ「BraJelly」補正ブラで叶える！華やかレースと快適フィット

補正ブラに見えない華やかさと、着けていることを忘れるほどの快適さを両立♡インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、脇肉撃退ブラ「BraJelly ピオニーレースアップブラ」が登場しました。芍薬モチーフのレースを贅沢に使用し、補整機能と美しさを兼ね備えた一着。カラーやサイズ展開も豊富で、自分にぴったりの美胸スタイルが叶います。

ツーハッチの補正ブラ「BraJelly」の魅力とは

カップが食い込みにくく、安定感のある設計にリニューアルした「BraJelly ピオニーレースアップブラ」。U字ワイヤー構造で自然に丸みのあるバストを形成し、長時間の着用でもストレスフリー。

脇高設計×幅広サイドベルトがハミ肉をしっかりキャッチして、背中もすっきり♡360°どこから見ても美しいシルエットを演出します。

さらに、立体三枚ハギ構造で理想のリフトアップを叶え、バスト位置を自然に高くキープ。補正ブラとは思えない軽やかな着け心地が人気の理由です。

着るだけで整う♡ ReD秋冬シリーズで叶える“温もりとリカバリー”のある暮らし

お揃いショーツも登場♡選べる2タイプ

「BraJelly ピオニーレースアップブラ」には、レースアップが華やかなデザインのセットショーツが2種類。

バックスタイルまで美しい「レースバックショーツ」は、リボン使いがポイント。ベージュの裏打ちで透けを防止し、上品な印象に。

「フルバックショーツ」は、レースの透け感を楽しみながらも安定した履き心地が魅力。日常使いにもぴったりななめらか素材です♪

豊富なカラーバリエーションで魅せるツーハッチの補正ブラ

《BraJelly》ピオニーレースアップブラ＆ショーツ

価格：4,380円～

「BraJelly ピオニーレースアップブラ」は、ベーシックなカラーに加えて、血色感を引き出す「コーラルピンク」や「ローズピンク」、シックな「ダスティネイビー」など全8色を展開。

サイズはA70～G85まで幅広く対応し、自分にぴったりのフィット感を見つけられます。

サイズ：A70～G85（カラー：全8色（コーラルピンク／ローズピンク／ダスティネイビーほか））

美しさも快適さも叶える、新しい自分へ♡

補正ブラに見えないデザイン性と、しっかり補整する機能性。どちらも諦めたくない女性に寄り添う「BraJelly ピオニーレースアップブラ」。

着るたびに気分が上がり、自信をくれるtu-hacci（ツーハッチ）の新作で、美しいラインと快適な一日を手に入れてみませんか？