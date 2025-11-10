後ろ姿もキレイ見え！【ワークマン新作】オンオフ頼れる♡「秋冬パンツ」

秋冬に欲しいのは、アウターを脱いでも美しく見えるパンツ。今季の【ワークマン】の新作には、美シルエットにこだわったアイテムがラインナップしています！ ヒップラインやウエストの美しい見え方まで計算された優秀パンツは、一枚あるだけでデイリーに頼れる存在になりそう。ストレッチ性のある裏起毛素材など、寒さが深まる時期に嬉しい機能も充実しているので、早速チェックしてみて。

穿くだけでヒップメイクができるこだわり設計

【ワークマン】「レディースウィモーションシェイプ ストレッチパンツ」\1,900（税込）

公式サイトで、「後ろ姿を大研究して生まれました」と紹介されているパンツ。「超伸縮 & 超回復」（公式サイトより）のストレッチ性で、しゃがんだり動いたりしてもストレスフリーな穿き心地が期待できます。前はすっきり見せつつ、後ろの股上深め構造やダーツ加工、逆三角のポケットといった、ヒップラインを美しく見せるためのこだわりも。ウールライクの上品な素材感で、きれいめにまとめたい日にぴったりの一枚です。

ラフに穿けてきちんと見えも狙える優秀パンツ

シルエットが美しいパンツだから、シンプルなニットやきちんと感のあるブラウスとも好相性。軽やかに足首を見せる丈感で、程よく抜け感のある雰囲気に仕上がります。ブラック、ブラウン、グレーの秋冬らしい落ち着いたカラー展開は、どの色もコーデに取り入れやすいのが魅力。色違いで揃えて、その日の気分でカラーチェンジを楽しむのもおすすめです。裏起毛素材なので防寒対策にもぴったり。

すっきり見えするのに暖か素材で防寒も期待大

【ワークマン】「レディースウィモーションストレッチウォームパンツ」\1,900（税込）

カジュアルな日には、こちらのパンツがおすすめ。裏起毛であたたかく穿けるのに、すっきり見えるシルエットが魅力。程よくフィットするやや細めのラインながら、ストレッチ性が高く動きやすさも期待できそう。コンパクトなトップスを合わせればスタイリッシュに。ゆったりめのトップスやアウターとも自然になじむので、ラフに過ごしたい日にも頼れる一枚です。

トップス次第で通勤にも普段使いにも着まわせる

トップス次第で通勤にも普段使いにも着回せる上品なデザイン。ベーシックカラーから差し色まで揃う5色展開で、シーンに合わせた色選びも楽しめます。タックイン・アウトどちらも自在で、前だけインすれば抜け感のあるスタイルに。ウエストループ付きなので、ベルトでさりげなくきちんと感を添えるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S