マツダの「“大人4人寝られる”軽トラ」がスゴい！ 全長3.7mの「めちゃちいさいサイズ」に立って歩ける「ひろびろ室内」確保！ AtoZのスクラムトラック“小型キャンパー”「ACE-C」に注目

15秒でベッド展開できて「4人就寝」可能！

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）にて「横浜キャンピングカーショー2025」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。

なかでもAtoZ（エートゥゼット）が軽キャブコンの「ACE-C（エースシー）」を実車展示し来場者の関心を集めていましたが、どのような特徴があるのでしょうか。

4人乗りで4人寝られる！ 軽キャブコン「ACE-C（エースシー）」［AtoZ（エートゥゼット）］

埼玉県さいたま市に本拠を構えるAtoZは、バンコンやキャブコンなど多彩なキャンピングカーを展開するビルダーです。

今回展示されたエースシーは、神奈川県横浜市の正規販売店「AtoZ 横浜営業所」を運営する村山自動車商会（ロッキー2）の出展ブースに置かれていました。

マツダの軽トラック「スクラムトラック」の「KX」グレードをベースにした、軽キャブコンタイプのキャンピングカー。荷台にキャブ幅を超えるシェルを架装することで、登録区分は普通車8ナンバー（キャンピングカー登録）となります。

ボディサイズは全長3700mm×全幅1810mm×全高2530mm。軽トラックならではのコンパクトさと、最小回転半径3.6mによる取り回しの良さが特徴です。

4人乗車・4人就寝に対応し、限られたサイズながら快適な居住空間を確保。

会場の担当者は「例えば身長170cmの男性でも天井に触れず、自然な姿勢で室内を移動できます」と語り、軽キャブコンとは思えない開放感がある設計が特徴です。

ベッド展開は約15秒と手軽で、「（運転席上の）バンクベッドを展開すれば奥行き2mのスペースが生まれ、上下で2名ずつゆったりと休めます」とのこと。

フロアベッドは2000mm×1200mm、バンク部は2000mm×1600mmと、家族4人での車中泊にも十分な広さです。

インテリアは白を基調に、L字型ダイネットや3面窓、木目調の収納、淡いグリーンのソファなどが柔らかな雰囲気を演出。

キッチンにはシャワーヘッド付きシンクと冷蔵庫を標準装備し、広めの天板や脱着式テーブルなど、使い勝手にも配慮されています。

主要装備として、網戸付きエントランスドア、アクリル二重窓（網戸・シェード内蔵）、サブバッテリー、走行充電、AC外部入力、DC12Vソケット、49L冷蔵庫などを標準搭載。

空調面ではDC12Vクーラー（オプション）やベンチレーターに加え、足回り強化などのカスタマイズにも対応しています。

車両価格（消費税込）は434万4000円より設定され、エアコンや電子レンジ、足回り強化やアルミホイールなどのオプションもフルに備えた会場展示車両の価格（パートタイム4WDモデル）は、562万2870円と案内されていました。

来場者からの反響についてAtoZの担当者は、「初めてキャンピングカーを検討する若いご家族から、長年の経験を持つ年配の方まで、さまざまな方に関心を持っていただいています」と語っていました。

実際、会場ではACE-Cの展示車両を囲むように多くの来場者が集まり、外観から室内装備まで細かく確認する姿が目立ち、ブース内は終始にぎわいをみせていました。