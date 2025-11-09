29歳で脱サラ、起業成功で「時間とお金」を手に入れた元会社員。さらなる富も狙えたが…「ビジネス拡大」を選ばなかったワケ

サラリーマンを辞めて起業を決意し、見つけたビジネスは物販。しかし、右も左もわからない状態で数多の試練が襲い掛かる――。30歳目前でサラリーマン生活に終止符を打ち、"どこでも生きていける"ための個人事業をスタート。現在は世界を旅しながら2児を育てる森翔吾氏の著書『すべては「旅」からはじまった 世界を回って辿り着いた豊かなローコストライフ』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編して、森氏が自分探しの旅を始めるまでの経緯をご紹介します。

個人事業でビギナーズラック？

起業をしよう。そう決めてフィリピンの語学留学から戻った後も、どんな仕事をすればいいのか、具体的な答えは見つからなかった。

焦っても仕方がないので愛知県の実家に戻り、しばらくのんびり過ごすことにした。何しろ仕事をしていないので収入はゼロ。30歳で実家に戻って家族と同居は少し恥ずかしくもあったが、ほかに選択肢がなかった。しかし、仕事のヒントは、意外なところに転がっているものである。

ある日、欲しかった一眼レフのカメラをネットで安く見つけた。同じようなカメラの価格をAmazonで調べてみると、かなり高いものが多い。この価格差はなんだろうと思い、安く見つけたカメラを買ってみた。「本物だろうか？」という疑いをもったので、自分で使って性能を確認してみたかったのだ。とくに問題はない。そこで、もう一台新品を購入してAmazonで売ってみることにした。すると、すぐに売れて1万円ほどの利益が出た。

単なるビギナーズラックだと思うが、物販とはこれほど簡単に利益が出るものなのか！と驚いた。同時に、Amazonの販売システムにも驚いた。商品の外箱にバーコードを貼ってAmazonの倉庫に送るだけで、お客さんへの販売から発送・受注管理からクレーム対応、返品処理まで行ってくれるため、このシステムを使えば、世界中どこにいても収入を得ることができる。

さらにAmazonの場合は、プライム会員になると、購入した当日や翌日に商品が届くサービスが受けられるため、他のサイトより値段が少しばかり高くても、購入する人が多いという特徴がある。僕自身も、商品がすぐに届くことに気をよくし、モノを買いまくっていたAmazon中毒だった。

そこで売れそうな商材を探し、Amazonのシステムを使って販売してみることにした。これが、僕が最初に始めたビジネスだった。カメラを仕入れて、Amazonで売る。簡単なことだが、商品の仕入れが少なければ商機を逃し、仕入れが多すぎてなかなか売れなければ在庫を抱えることになる。

ビギナーズラックは続かず…

輸入販売をする商社で5年以上働いていたのに、サイトで商品紹介のキャッチコピーを書いていただけで、仕入れについての知識はゼロ。手探りで始めた個人輸入は、ビギナーズラックで滑り出しこそ好調だったが、すぐにトラブルに見舞われた。「すり替え詐欺」に遭ったのだ。

僕が販売した一眼レフカメラが、代金が振り込まれる前になんらかの理由で返品手続きが行われ、戻ってきた。箱を開けてみると、中が空だった。コンビニ受け取りのコンビニ返品で、購入者は偽名を使っていたため、完全な詐欺行為である。

コンビニの防犯カメラを調べれば、犯人は突き止められたと思う。しかし、Amazonのサポートセンターに相談してもラチがあかず、損失も補填してもらえず、結局、泣き寝入りするしかなかった。

損失額は約40万円。当てにしていた1カ月以上の給料が、一瞬にして消えてしまい、僕はかなり落ち込んだ。

ただし、40万円もの高額商品を倉庫に預けていたのは自分のミスだ。高額商品は自分で注文管理・発送したほうが良いということを後から教えてもらった。

ちょうど通販で、「すり替え詐欺」が流行り始めた頃だった。まさか自分がカモにされるとは思っていなかったが、リスク回避のための知識は必要だ。当時は同じようなビジネスをやっている人がすでにいて、勉強会やグループコンサルティングなどを行うセミナーがあったので、参加して情報を得ることにした。

毎月1回、50人ぐらいが集まって物販に関する勉強をした後、飲み会をしながら情報交換をするようなセミナーで、授業料も、コンサルフィーもかなり高額だった。

けれども、右も左もわからなかったこの時期に、相談できるコンサルタントや同じような仕事をしている先輩と知り合えたことは、ありがたかった。自分ひとりで新しいビジネスに挑戦する不安や孤独から救ってもらえたからだ。

仕事を輸入貿易事業へと拡大

個人事業を始めて3カ月ほどすると月商200万円（月収は15万円程度。利益率はかなり低い）になり、業績は順調に伸びていた。しかし、国内の商社から20個、30個と細々した商品を仕入れて売る仕事が楽しいかと聞かれたら、「NO」だった。

輸入商社で社員として仕事をしていたときは、中国からの輸入がほとんどだったが、それでも世界とのつながりを感じることができた。ところが自分で事業を始め、仕事が国内に限定されるようになってからは、世界が急に狭くなり、息苦しさを感じるようになっていたからだ。

「輸入ビジネスができないだろうか……」。そんなことを考えながら海外のオークションサイト「eBay」で自分用の「USキーボード」を購入したときだった。

「もしかしたら、これは売れるのではないか！」と閃いた。

自分は、日本語表示がない「USキーボード」の文字配列が好きで使っているが、同じような好みの人はいるはずだ。そう思い、手始めに「USキーボード」を10台購入して日本のAmazonで販売してみた。すると、あっという間に完売した。20台、50台、100台輸入しても順調に売れていき、やがて1000台単位のロットで仕入れをさせてくれる取引先と出会うことができた。

当時の輸入ビジネスは、アメリカのAmazonから仕入れて並行輸入品として販売しているケースがほとんどだった。ところが詳しく調べてみると、オークションサイトの「eBay」のほうが安値で、しかも大量に商品を販売しているセラーが多かった。

ちなみに、僕が最初に1000個以上の取引をしたセラーさんは、アメリカのテキサス州でシステムエンジニアをしている普通のサラリーマンで、パソコン周辺機器を激安で仕入れられるコネを持っていた。こんな人に巡り会えたのは、本当にラッキーだったと思う。

Amazonから仕入れるのではなく、ライバルが少ない「eBay」に絞って仕入れをすればいけるのではないか。僕はそう考えて、輸入ビジネスにチャレンジを始めた。もちろん最初は大変だった。売れそうな商品がなかなか見つからない、仕入れたが売れない、届いた商品が新品ではなくボロボロだったなどのミスを繰り返した。

順調だったが500万円の大損をする

でも、結局はコツコツやるしかない。3カ月ほどすると、Amazonで情報公開している世界中の取り扱い商品の売り上げランキング（有料ツール）を検索して、売れ筋商品を仕入れられるようになってきた。そこで、国内物販から手を引き、輸入ビジネスに集中することにした。

輸入物販に切り替えたのは、こんな理由からだ。

●オンラインで完結できるので、仕事内容は今までと変わらない。

●100個、1000個単位のロットで仕入れられるので、仕入れが今までよりラクになる。

●ちょうど、外注で海外からの商品受け取り、納入、検品をやってくれる会社を見つけたため、自分は商品リサーチと商品管理だけを行えばいい。

●海外で仕事をするという夢を、そろそろ叶えたい！

たとえば、タブレット用のタッチペンを輸入し販売する。これが日本で売れた。そこで、アメリカでも販売しようと思い、安い仕入れ先を見つけ、以前から関係があった取引先の人に販売までお願いした。その人とは直接会ったこともあったし、何度かオンラインでも会話をしていたのだが……、ある日、その人と連絡が取れなくなってしまった。

持ち逃げされたのだ。損失額は500万円。もちろん、個人事業を始めてから最大の損害だった。ショックで数カ月は立ち直れなかった。

輸入ビジネス成功！失敗から学ぶこと

「成功する人は失敗から学び、別の方法でやり直す」

これは、アメリカの作家デール・カーネギーの言葉だ。一度ぐらい大きな失敗をしたからといって、凹んでいても仕方がない。500万円分の商品の販売を、信用して任せたのは自分だ。アメリカまで行って彼の自宅を訪ねたが、もぬけの殻。家族全員で逃げたのだ。

アメリカで裁判を起こせばかえって経費がかかるため、打つ手はない。そのとき、本当に親身になって相談に乗ってくれた税理士さんがいてくれたから、なんとか立ち直れた。以来、税理士の彼とは腹を割って話せる友になった。

輸入ビジネスのセミナーにも通って勉強をし、また一から売れそうな商材探しを始めた。そのうち、ヒット商品が見つかった。

バッテリーが消耗して使えないバーコードリーダーをただ同然で仕入れる→中国で、バッテリー部分を一個数百円で作る→日本で新商品として製品化し、一個1万円近い価格で販売する！

テストで仕入れて、最終的には数千個売った。これで、贅沢をしなければ2〜3年くらいは働かなくても、自由に生活するお金ができた。仕入れ交渉のために初めてアメリカ出張をしたのは、2016年11月。輸入物販をスタートしてから10カ月が経った頃だった。

目的地はテキサスとアトランタ。5000個の商品交渉という大きな取引だったので、今回は仕入れる前に実際に仕入れ先と会い、信頼できる相手かどうか確かめようと決めていた。会う前に、メールで提示されていた金額は、一個20ドル。5000個仕入れると、合計10万ドル。1千万円以上……。さすがにこの交渉は無理だと思った。

しかし、現地に行ってビジネスの話だけでなく、酒を飲みながらプライベートのことも話すうちに、一個12ドルまで値下げしてくれることになった。さらに、分割仕入れもOKと、好条件を出してくれた。手土産は、金ピカのラベルで、アメリカ人が「Japan！」と喜びそうなパッケージの日本酒。わずか980円だったので気が引けたが、すごく喜んでもらえた。初回にしては大成功のアメリカ出張だった。

「自分がいる世界はここではない」自分探しの旅へ

1000個以上のロットで海外からの仕入れができるようになり、時間的にも金銭的にも余裕が生まれた。普通ならここで、

●取引先をさらに増やす

●独占販売権を獲得

などを考えて、「さらにビジネス拡大！」というコースを辿ると思う。しかし、僕が選んだ道は違っていた。「自分探しの旅」をしようと思ったのだ。

なぜかというと、時間的にも金銭的にも余裕ができたにもかかわらず、毎日クタクタに疲れ、うつ状態が続いていたからだ。いくつかのビジネスセミナーに通ったが、「自分が求めていたのはこれだ！」と思ったことはなかったし、いつもぼんやり感じていたのは、

「自分が求めているのは、上り詰めることではない！」

「ビジネスを拡大して超リッチになりたいわけではない！」

ということだった。

輸入ビジネスのセミナーも、年間100万円以上を費やしたにもかかわらず、3カ月で3回ほど通っただけで、行かなくなっていた。参加している起業家たちは儲けて豪遊、女遊び、高級車に乗るなど、いかにリッチな生活をおくるかといった話題に花を咲かせていた。

その光景を見ながら、「自分がいる世界はここではない」と違和感を覚えた。とはいえ、具体的に何がしたいのかは、まだわからない。そこで、輸入ビジネスをしながら、海外で生活し、自分はどんな生き方、暮らしがしたいのか、考えてみようと思った。

自分探しの旅の始まりだ。

森 翔吾