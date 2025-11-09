東京ばな奈×『ズートピア』がコラボ！ ニックのスペシャル缶やオリジナルグッズを展開
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、11月14日（金）から、映画『ズートピア2』公開を記念した「ズートピア／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店で先行販売する。
【写真】ニックの表情がたまらん！ エコバッグも登場
■ニックが主役
今回発売される「ズートピア／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」は、シャリシャリッと軽やかに焼き上げたラングドシャクッキーに、最高のミルキー感を目指して作り上げた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”をサンドしたスイーツ。
ラインナップは、ニックとジュディをデザインしたオリジナルステッカー付きの「10枚入ボックス」に加え、劇中の印象的なニックのフェイスを描いたスマートフォンサイズのスペシャル缶2種類が用意され、好みのタイプが選べる。
また、ニックを主役にしたオリジナルグッズが登場。「等身大ブランケット」や「フェイスショルダーバッグ」、「エコバッグ」などがそろい、公式通販限定の全7種のグッズを集めた「グッズコンプリートセット」も販売される。
なお、本商品は11月17日（月）から公式通販でも展開され、11月19日（水）より通常販売を開始。さらに、11月28日（金）〜2026年1月中旬の期間は、映画『ズートピア2』公開に先駆け、イオンシネマ5劇場でも発売される。
